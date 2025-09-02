Noile reguli prevăd că majoritatea românilor care cer vize de non-imigrant trebuie să dea un interviu în persoană cu un funcționar consular. Acest lucru se aplică inclusiv copiilor sub 14 ani și persoanelor peste 79 de ani.

Categoriile de români exceptate de la interviu pentru viza SUA

Doar anumite categorii de solicitanți vor fi scutite de interviul pentru reînnoirea vizei:

  • Solicitanții de vize diplomatice sau oficiale
  • Solicitanții de vize A-1, A-2, C-3 (cu excepţia însoţitorilor sau angajaţilor personali ai funcţionarilor acreditaţi), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 până la NATO-6 sau TECRO E-1
  • Solicitanții care reînnoiesc vize B-1, B-2, B1/B2 cu valabilitate maximă sau permise de trecere a frontierei expirate în ultimele 12 luni, cu condiția îndeplinirii unor criterii specifice.

Criterii suplimentare pentru scutirea de interviu

Pentru ca să nu mai fie nevoie de interviu, românii din ultima categorie trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • Să depună cererea în țara de cetățenie sau reședință
  • Să nu fi avut niciodată o viză refuzată (cu excepţia cazului în care un astfel de refuz a fost depăşit sau s-a renunţat la el)
  • Să nu aibă neeligibilități aparente sau potențiale.

Totuși, precizează Ambasada SUA la București, funcționarii consulari își păstrează dreptul de a solicita interviuri în persoană, de la caz la caz, indiferent de categorie.

Coaliția stă pe un butoi cu pulbere. Liderii PSD îi numără zilele la Guvern lui Ilie Bolojan
Recomandări
Coaliția stă pe un butoi cu pulbere. Liderii PSD îi numără zilele la Guvern lui Ilie Bolojan

O nouă taxă, pentru cei care vor vize SUA

Ambasada SUA recomandă consultarea site-urilor oficiale ale ambasadelor și consulatelor pentru informații detaliate privind cerințele și procedurile de solicitare a vizelor.

Aceste schimbări se înscriu în politica administrației Trump de intensificare a controlului asupra imigrației.

În plus, se va introduce o nouă „taxă de integritate a vizei” de minimum 250 de dolari pentru vizitatorii străini.

SUA au dat 11 milioane de vize de non-imigrant în 2024

În anul fiscal 2024, SUA au eliberat aproape 11 milioane de vize de non-imigrant. La 25 martie 2025, Departamentul american pentru Securitate Internă a anunțat suspendarea pe termen nelimitat a includerii României în programul Visa Waiver.

Aceste modificări vor avea un impact semnificativ asupra procesului de obținere a vizelor pentru românii care doresc să călătorească în Statele Unite.

Este important ca solicitanții să fie la curent cu noile cerințe și să se pregătească corespunzător pentru procesul de aplicare.

