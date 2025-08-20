Întrebat de jurnaliști când va merge în SUA, șeful statului a răspuns: „Probabil la începutul anului viitor, dacă totul merge conform planului”.

El a adăugat că România trebuie să pregătească subiectele de discuţie, care vor fi și securitatea, şi cooperarea economică: „Important este, între timp, să parcurgem etapele preliminare şi când ne ducem acolo să ne ducem cu chestiuni concrete, de securitate, evident, dar şi economice. E foarte important ca noi să avem mai mulţi investitori străini în România şi evident, companiile americane pe tehnologie, pe zona de energie, e foarte important”.

Șeful statului nu a rostit niciun cuvânt despre eliminarea vizelor de SUA.

Deși Nicușor Dan va discuta cu Donald Trump, sunt șanse minime ca România să fie reprimită în programul Visa Waiver curând. În ultimele 5 luni, nimeni din Administrația Trump nu a discutat cu partea română, nici la nivel de corespondență oficială, despre eliminarea vizelor de SUA, au declarat recent surse guvernamentale pentru Libertatea.

Pe 25 martie, guvernul SUA a anunțat că reevaluează includerea României în Programul Visa Waiver, decisă de fosta Administrație Biden, și că suspendă pe termen nelimitat ridicarea vizelor, care era programată pe 31 martie.

În iulie, Cristian Diaconescu, consilier prezidențial pe securitate națională şi șef al Cancelariei președintelui, a fost primul oficial care a anunțat că Trump l-a invitat pe Nicușor Dan în Statele Unite, lucru dezvăluit de Libertatea încă din primăvară.

În luna mai, Libertatea a fost publicatia care a anunțat, citând surse oficiale, că Donald Trump l-a invitat pe Nicușor Dan în SUA, lucru întâmplat la o zi după ce Dan a devenit președinte.