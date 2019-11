De Livia Lixandru,

„Am avut o tumoră la braţ. Am scăpat de ea şi mi s-a spus că este benignă şi că urmează o perioadă de recuperare. Era o tumoră ţinută sub observaţie de vreo trei, patru ani. Când a început să crească, am decis că e mai bine să scăpăm de ea”, a spus Gina Matache, potrivit Spynews.

Gina Matache trece printr-o perioadă grea în aceste momente. „Eu nu pot să fac mare lucru cu mâna dreaptă. Nu pot să conduc, nu pot să fac lucrurile pe care le făceam înainte”

Gina Matache i-a mulțumit Andreei Marin, cu ajutorul căreia a putut să meargă în străinătate și să realizeze intervenția.

Gina Matache a vorbit și despre starea de sănătate a soțului ei. ”Şi tatăl lor este destul de bolnăvior. Şi, din păcate, diagnosticul nu este unul uşor. Este vorba de o polineuropatie care îl ţine la pat.

Este o boală a nervilor. Organismul se autoatacă, o boală autoimună. Am scăpat noi de extirpare de rinichi şi la un an după te trezeşti în pat, nu e chiar uşor. De câţiva ani se confruntă cu probleme de sănătate”, a povestit Gina Matache la Antena Stars, potrivit Spynews.

