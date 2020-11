Unul dintre jucători povestește cum adună bilete și de la prieteni, iar apoi merge cu acestea la agenția Loto din Sovata, care este încă deschisă.

„Sunt un pasionat al numerelor, magia numerelor m-a fermecat întotdeauna, cred că am moştenit-o de la tatăl meu care a fost profesor de matematică. În condiţiile actuale, merg o dată sau de două ori pe săptămână la Sovata, care este situată la 42 de kilometri de Reghin, unde incidenţa cazurilor de COVID-19 este mai mică, şi joc Loto pentru mine şi pentru un grup de prieteni, fiindcă adunăm mai multe bilete. Jucăm Loto la Sovata, fiindcă acestea sunt condiţiile. Ne orientăm şi găsim soluţii, deşi pare hazliu sau o anomalie să mergi atâţia kilometri pentru un joc. Dar atunci când ai o pasiune şi ai 10-12 prieteni care vor să joace, atunci merită să faci o plimbare la Sovata. Această activitate ar fi putut să funcţioneze, după părerea mea, fiindcă aglomeraţie mult mai mare există în alte zone. Acesta e un serviciu şi aceste agenţii Loto ar putea rămâne deschise, fiindcă s-ar intra doar câte unul, ca la farmacie”, a declarat Ovidiu Ilisan, administrator de pensiune din Reghin.

Recomandări Ambasada României la Londra a cerut ca afișul discriminator față de români să fie scos din magazinul Tesco

Totodată, preşedintele executiv al Sindicatului Liber Loto din Compania Naţională Loteria Română SA, Călin Orlando Cociş, susţine că funcţionarea agenţiilor Loto at trebui considerate „activitate esențială”, având în vedere sumele aduse la bugetul statului.

„Noi considerăm că este o activitate esenţială, dacă nu pentru marea majoritate, este pentru bugetul consolidat al statului. Pentru că dacă ne uităm pe cifre, CN Loteria Română a virat la bugetul statului, cu titlu de dividende, aproape 80 de milioane de euro. Şi mai ales acum, în această perioadă, credem că este nevoie de bani la bugetul statului, dar în plan primordial pentru noi e foarte importantă soarta celor circa 2.000 de salariaţi din reţeaua de vânzare, care sunt în a cincea lună de şomaj tehnic în acest an, cu venituri de circa 1.100 de lei pe lună. Nu se poate juca online pe o platformă a Loteriei Române, deşi are o direcţie care are 39 de specialişti, cel puţin în organigramă, are de asemenea încheiat un contract cu Unitatea pentru Digitalizarea României şi au avut timp din martie până acum să implementeze platforma online”, a declarat Călin Orlando Cociş, care este şi preşedinte al CNSLR Frăţia Mureş.

Acesta a scris despre această problemă atât parlamentarilor, cât şi primului ministru al României, însă nu a primit un răspuns până în momentul de față/

CNLR SA este o companie cu capital integral de stat aflată sub coordonarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi funcţionează pe principiul auto-finanţării.

În exerciţiul financiar 2019 a raportat un profit net de circa 27 de milioane de euro.

Citeşte şi:

Imunolog român la Oxford, despre vaccinul anti-COVID și informarea populației: „Trebuie să ajungem la oamenii indeciși”

Mama televiziunilor de știri! 12.820 de spoturi, plătite de Firea din banii primăriei, dintre care 70% au mers pe cinci canale de știri

Containerele Covid de 6 milioane de lei de la Spitalul de Urgență Sibiu, în vizorul DNA

PARTENERI - GSP.RO Mitică Dragomir a dat lovitura în plină pandemie COVID-19! Afacerea de lux pentru care a muncit neplătit

PARTENERI - PLAYTECH Decizie ȘOCANTĂ luată de Carmen Bejan, studenta criminală de la Medicină, în pușcărie. Ce se va întâmpla cu tatăl...

HOROSCOP Horoscop 23 noiembrie 2020. Taurii au parte de o pauză adevărată, care îi poate ajuta să se refacă

Știrileprotv.ro Orașul în care a fost chemată Garda Națională pentru a căra cadavrele celor răpuși de Covid-19. Autoritățile nu mai fac față

Telekomsport Vedeta TV, molestată în grup: întreaga ţară, înfiorată de primele detalii