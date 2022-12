„Ei categoric trebuie să depună cerere şi declaraţie dacă vor să beneficieze de plafonul de 68 de bani. Ei au dreptul la plafonul de 68 de bani kilowat/oră, fără nicio limită de consum, dar cu condiţia să depună cerere şi declaraţie. Şi pentru aceste situaţii, cererea şi declaraţia s-au postat pe site-ul autorităţii încă de ieri (miercuri n.r.)”, a subliniat vicepreședintele ANRE în declaraţia făcută presei şi transmisă de Digi 24.

Și cei care au mai multe locuri de consum – proprietarii cu mai multe locuințe – trebuie să depună o declarație, fiindcă prețul minim se aplică unei singure locuințe.

„Teoretic, modelul pe care l-am postat noi se poate folosi, pentru că prima parte a cererii, a declaraţiei are un spaţiu unde se poate completa exact adresa pentru care doreşte clientul să beneficieze de plafonare”, mai spune vicepresedintele Autorității.

Zoltan Nagy-Begea a mai specificat că cererile nu se trimit către ANRE, ci la furnizorii cu care au clienții contractele încheiate.

Acesta a vorbit și despre situația în care un client are mai multe locuri de consum şi pentru fiecare loc de consum contractul e cu alt furnizor: „Evident, furnizorul nu are de unde să ştie că acel client are şi alte locuri de consum, pentru că el, în sistemul lui, vede un client şi un loc de consum. În acest caz, am convenit cu furnizorii, până când nu primesc nicio informaţie de la clienţi, să aplice plafonul, cu condiţia, bineînţeles, să se încadreze cu consumul la valorile prevăzute din lege şi ne vom implica noi”.

Recomandări „Ridicați-vă în picioare! Intră domnul vicepremier și generaaaal…”. Fostul șef SIE povestește cine intra în scenă cu acest anunț

Odată cu noile modificări aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, pentru circa 5 milioane de clienţi casnici, preţul final facturat plafonat este de maximum 0,68 lei/kWh (inclus TVA).

Categoriile de clienți, al căror consum este cuprins între 0 şi 100 kWh inclusiv, pentru care se aplică plafonul, sunt clienții care folosesc aparatură medicală, cei care au în întreţinere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învăţământ, familii monoparentale, care au în întreţinere cel puţin un copil cu vârsta de până la 18 ani, respectiv 26 de ani în cazul în care urmează o formă de învăţământ.

Toate categoriile trebui să completeze o cerere și o declarație pe propria răspundere. Preţul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele necesare.

De asemenea, pentru aproximativ 2,8 milioane de clienţi casnici, preţul final facturat plafonat este de maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclusă, în cazul consumului lunar cuprins între 100,01 şi 255 kWh, iar consumul de energie electrică cuprins între 255 şi 300 kWh/lună se facturează la preţul de maximum 1,3 lei/kWh (cu TVA inclusă).

Recomandări Prețuri ca-n stațiuni din Alpi. Cât costă anul acesta o zi la schi în Sinaia. Primar: „O creștere rezonabilă”

Potrivit sursei citate, în cazul în care consumul depăşeşte 300 kWh/lună, întregul consum se facturează la maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, de acest plafon beneficiind circa 800.000 de clienţi casnici.

Atât cererile, cât şi declaraţiile pe proprie răspundere se pot depune la furnizorii de energie electrică, atât în format fizic, cât şi în format electronic, iar modelele pot fi descărcate de pe pagina oficială a ANRE, la adresa www.anre.ro.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un austriac, care a locuit în România, a dezvăluit ce i-a spus soția despre țara noastră: "Mi-a spus că niciodată nu s-a..."

Playtech.ro ȘOC! Reacția ULUITOARE a lui CTP pentru românii care boicotează firmele din Austria. E inimaginabil...

Viva.ro Roxana Blagu, ex-Trident, a reușit să-și vadă fiica după 8 ani, dar întâlnirea a fost de-a dreptul șocantă: 'Mi-a spus că ar trebui să-mi fie frică de ea. M-a filmat și mi-a zis...'

Observatornews.ro Austria consideră închis subiectul "România în Schengen". Cancelarul Nehammer anunță că un singur lucru l-ar putea face să se răzgândească

Știrileprotv.ro O femeie locuia cu copilul într-o casă cu 300 de șobolani. Ce au mai descoperit ulterior polițiștii | VIDEO

FANATIK.RO Ce șoc a trăit o femeie! A luat de milă un câine în casă, dar animalul era, de fapt, altceva. „Mânca două găleți pe zi”

Orangesport.ro Prezentatoare TV celebră, concediată după ce şi-a umilit o colegă. Ce a putut spune. Emisiunea ei iese din grilă

HOROSCOP Horoscop 15 decembrie 2022. Leii au toate resursele necesare pentru a face față onorabil oricăror probleme, oricât de complicate ar fi

PUBLICITATE PREMIERĂ: metoda medicală ce ajută la regenerarea și întinerirea pielii de pe întregul corp