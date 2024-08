Pavel Durov, franco-russe de 39 ans, fondateur et PDG de la messagerie sécurisée Telegram a été interpellé samedi soir 24 août 2024 à l'aéroport du Bourget en France. © Capture TV Interview 60 Minutes via Bestimage Pavel Durov, 39-year-old Franco-Russian, founder and CEO of the secure messaging company Telegram, was arrested on Saturday evening August 24, 2024 at Le Bourget airport in France.