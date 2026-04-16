Pedro Sánchez, vocea stângii în Europa

Cunoscut pentru pozițiile sale ferme împotriva războiului cu Iranul, pentru politicile sale pro-imigrație și criticile deschise la adresa Israelului, Sánchez se distinge într-o Europă tot mai orientată spre dreapta. 

În octombrie 2023, el a fost unul dintre puținii lideri occidentali care au calificat drept „genocid” ofensiva Israelului în Gaza după atacurile Hamas. 

Decizia sa de a refuza cererea administrației Trump de a folosi baze militare spaniole pentru operațiuni împotriva Iranului a amplificat tensiunile dintre cele două țări, dar i-a adus și susținere internă. 

Potrivit unui sondaj publicat în martie  de cotidianul El País, 68% dintre spanioli s-au opus intervenției militare în Iran.

„Spania a câștigat în leadership, influență și vizibilitate în numeroase țări”, afirmă Ignacio Molina, cercetător la Institutul Real Elcano din Madrid, citat de AFP. 

Acesta subliniază că Spania are un rol mai important pe scena internațională, mai ales în relația cu lumea arabă și America Latină, în comparație cu alte state europene precum Irlanda sau Norvegia.

„Spania are o pondere mai mare printre marile ţări ale Uniunii Europene decât înainte”, întărește Joan Botella, profesor de ştiinţe politice la Universitatea Autonomă din Barcelona. 

25 martie 2026, Spania, Madrid: Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez participă la sesiunea de întrebări adresate prim-ministrului în cadrul unei ședințe a Congresului Deputaților.
Financial Times îl descria drept „nemesisul lui Trump în Europa” pe Pedro Sanchez Foto: Hepta

Întâlnirea progresiștilor, un pas spre afirmare internațională

Summitul „Global Progressive Mobilisation”, organizat în Barcelona, aduce la aceeași masă lideri de stânga din toată lumea, printre care președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva, liderul sud-african Cyril Ramaphosa și șefa statului mexican, Claudia Sheinbaum. 

Evenimentul, care se desfășoară pe parcursul a două zile, își propune să unească forțele progresiste pentru a contracara ascensiunea extremei drepte.

„Noi, partidele și guvernele progresiste, trebuie să ne unim, să le spunem cetățenilor că facem parte dintr-un demers care depășește politica internă și granițele noastre și care constă în adoptarea unei viziuni pozitive și umaniste”, a declarat Sánchez marți, în timpul unei vizite oficiale în China. 

Acesta este doar unul dintre numeroasele exemple prin care liderul spaniol își promovează viziunea progresistă pe plan internațional.

Un lider controversat în propria țară

În ciuda succesului său pe plan internațional, Pedro Sánchez se confruntă cu provocări pe scena politică internă. 

De la preluarea mandatului de premier în 2018, el nu a reușit să obțină o majoritate parlamentară stabilă. Mai mult, numele său este asociat cu o serie de scandaluri care implică membri ai cercului său apropiat și acuzații de corupție.

„Pedro Sánchez mizează puternic pe politica externă, pentru că acolo se simte în largul său și pentru că majoritatea opiniei publice îi este favorabilă”, explică Joan Botella, profesor de științe politice la Universitatea Autonomă din Barcelona. 

El adaugă că imaginea unui lider progresist cu impact internațional aduce un beneficiu de imagine semnificativ în ochii spaniolilor, chiar și dincolo de propriul său electorat.

„Spaniolii au un complex de inferioritate când ies din ţara lor. Şi, în acest sens, figura lui Pedro Sánchez face bine multor oameni. ”, mai spune profesorul.

Totuși, Partidul Popular, principala formațiune de opoziție, îl acuză pe Sánchez că se folosește de politica externă în scopuri electorale, pentru a-și atrage simpatia votanților de stânga și a distrage atenția de la problemele interne ale guvernului său.

„El foloseşte această imagine de lider progresist, opus lui Trump, pentru a atrage voturile stângii. ”, analizează şi Juan Tovar Ruiz, profesor de relaţii internaţionale la Universitatea din Burgos.

Impactul asupra relațiilor europene

„Pedro Sánchez a devenit purtătorul de cuvânt al opoziţiei politice occidentale faţă de preşedintele Statelor Unite”, scria The Wall Street Journal în martie. Fnancial Times îl descria drept „nemesisul lui Trump în Europa” (duşmanul său de moarte).

Strategia lui Sánchez de a se impune ca lider al progresiștilor la nivel mondial ar putea avea efecte mixte în cadrul Uniunii Europene. 

Însă, o astfel de abordare ar putea duce la pierderea sprijinului din partea unor aliați tradiționali ai Spaniei, cum ar fi Germania sau Italia, conduse de guverne de dreapta, avertizează Juan Tovar Ruiz, profesor de relații internaționale la Universitatea din Burgos. 

Cu toate acestea, Ignacio Molina este de părere că „în cele din urmă, Sánchez are mai mult de câștigat decât de pierdut”.

