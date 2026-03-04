Într-un discurs televizat de 10 minute, Sánchez a reflectat asupra războaielor din Ucraina și Gaza, precum și asupra războiului din Irak de acum mai bine de 20 de ani și a spus că „poziția guvernului poate fi rezumată în aceste cuvinte: Nu războiului”, notează BBC.

Trump a amenințat că va impune un embargou comercial complet asupra Spaniei, ca răspuns la refuzul Madridului de a permite SUA să utilizeze bazele comune de la Morón și Rotafor pentru atacuri asupra Iranului.

„Spania a fost groaznică”, a spus Trump în timpul unei întâlniri cu cancelarul german Friedrich Merz, marți.

„Vom întrerupe tot comerțul cu Spania. Nu vrem să avem nimic de-a face cu Spania”, a adăugat el.

Merz a declarat ulterior că i-a spus lui Trump foarte clar că poate încheia un acord separat cu Germania sau cu întreaga Europă, dar nu și cu Spania.

Trump a acuzat, de asemenea, Spania că este un „partener îngrozitor” în NATO pentru că nu și-a mărit bugetul de apărare în conformitate cu obiectivul de 5% din producția economică (PIB).

În discursul său televizat de la reședința prim-ministrului de la La Moncloa, Sánchez a declarat că guvernul studiază măsuri economice pentru a contracara impactul conflictului asupra spaniolilor.

El a afirmat că o „ilegalitate” nu poate fi întâmpinată cu alta, vorbind despre „dezastrul” războiului din Orientul Mijlociu, la două zile după ce a făcut apel la ambele părți să se retragă din conflict și să respecte dreptul internațional.

Prim-ministrul socialist al Spaniei a explicat că poziția guvernului este comparabilă cu poziția sa față de Ucraina și Gaza. Sánchez a fost un critic vehement al răspunsului militar al Israelului la atacurile Hamas din 2023.

Privind înapoi la invazia Irakului din 2003, despre care a spus că nu și-a atins obiectivele și a înrăutățit viața oamenilor obișnuiți, el a avertizat că atacurile asupra Iranului ar putea avea un impact economic similar pentru milioane de oameni.

„Este inacceptabil ca unii președinți să folosească ceața războiului pentru a-și acoperi eșecurile”, a spus Sánchez.

El a adăugat: „Întrebarea nu este dacă suntem de partea ayatollahilor – nimeni nu este. Întrebarea este dacă suntem în favoarea păcii și a legalității internaționale.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE