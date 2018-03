Pelerinajul de Florii de la Galaţi a reunit sute de credincioşi

Sute de credincioşi au participat, sâmbătă, la Galaţi, la tradiţionalul Pelerinaj de Florii. Purtând în mâini ramuri de salcie şi flori, credincioşii au pornit de la Biserica Vovidenia către Catedrala Arhiepiscopală, unde arhiepiscopul Casian i-a binecuvântat şi a sfinţit icoana intrării lui Isus în Ierusalim.

Credincioşii de toate vârstele, foarte mulţi dintre ei având în mâini ramuri de salcie şi flori, au pornit de la Biserica “Vovidenia” urmând un alai de preoţi, pe strada Domnească, până la Catedrala Arhiepiscopală. Printre credincioşii s-au aflat şi soţii Zamfira şi Dan Năstase, din comuna Tutova din judeţul Vaslui, care au avenit la ceremonie special îmbrăcaţi în costume populare româneşti.

„Ne-am îmbrăcat cu cele mai frumoase haine ale noastre, cu straiele populare românești și am venit aici pentru a-l întâmpina pe Domnul Iisus Hristos cu crengi de salcie și cu mare bucurie. Îi cântăm astăzi osana și ne bucurăm pentru această mare sărbătoare. Venim în fiecare an la procesiune. Noi venim de la țară, am stam 25 de ani în București, apoi ne-am mutat la țară, în comuna Tutova, dar de fiecare dată venim la Galați pentru a participa la procesiunea de Florii. Am descoperit aici acest obicei, ne place foarte mult, acest obicei este medicament și tratament pentru noi”, a spus Zamfira Năstase.