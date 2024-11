Vedeta a împodobit deja 80 la sută din vila ei situată în afara Bucureștiului și este tare mândră de ce a ieșit din mâinile ei. Actrița a mărturisit că va face și bradul până pe 30 noiembrie, atunci când va da prima petrecere alături de prieteni și rude.

„Am fost la cumpărături în Mall, am tot luat tot felul de ornamente, luminițe, globulețe, beteală de tot felul. Te tentează nu ai ce să faci, în fiecare an iau altele și altele.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Ador să împodobesc toată casa și curtea cu luminițe, figurine, sania lui Moș Crăciun, spiriduși etc. Am reușit deja să împodobesc în proporție de 80 la sută, mai am bradul care va fi și el gata până la 30 noiembrie.

Eu sunt de la Sibiu și țin calendarul acela de Advent. Prima petrecere pe care o dau la mine acasă este pe 30 noiembrie-1 decembrie, atunci când adun întotdeauna finii, copiii lângă mine, le dau cadouri. Iar, pe 24 decembrie, vine Moșul, dar cel adevărat.

Recomandări Calmul dinaintea furtunii prezidențiale. Nimeni de la PSD nu a prevăzut înfrângerea lui Marcel Ciolacu

Ne adunăm toată familia în jurul bradului, zicem poezii că altfel nu ne dă Moșul cadou”, a declarat Ioana Ginghină, pentru Click!

Ioana Ginghină ține de 25 de ani toate posturile

Pentru Ioana Ginghină, postul nu este doar o obligație religioasă, ci un stil de viață care i-a adus echilibru spiritual și fizic. Deși a fost consecventă în respectarea posturilor încă din perioada facultății, Ioana Ginghină a fost nevoită să facă o excepție anul acesta, în Postul Paștelui.

Din cauza unor probleme de sănătate, medicul i-a recomandat să renunțe temporar la acest obicei, pentru a-și proteja organismul. Decizia nu a fost ușoară, dar actrița a pus sănătatea pe primul loc.

Vezi rezultatele alegerilor prezidențiale – turul 1 și află când este turul al doilea al votului pentru președinție!

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News