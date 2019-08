De Cătălin Doscaș,

798 de focare de pestă porcină sunt confirmate la nivel național.

Prin comparație, în aceeași perioadă a anului trecut erau 645 de focare confirmate, cu peste 150 mai puține!

Până acum, Guvernul a acordat fermierilor despăgubiri de peste 53 de milioane de euro.

“Problema este că nu mai au bani”, spune un fermier din Olt.

În 12 august, la nivel naţional, erau confirmate 798 de focare de pestă porcină. Anul trecut, tot la jumătatea lui august, erau înregistrate cu 153 de cazuri mai puţine.

Cele mai multe focare sunt în judeţul Teleorman, unde au fost băgate în carantină 258 de gospodării. Pe locul al doilea este judeţul Dolj, unde au fost confirmate 113 focare.

Mihai Dune are o fermă în acestă zonă şi este unul dintre crescătorii de porci din România. El a vorbit anul trecut cu reporterii Libertatea despre problemele pe care ridică pesta porcină producătorilor autohtoni.

Acum, afacerea lui se clatină serios. Deși carnea produsă la el este avizată din punct de vedere sanitar-veterinar, adică poate fi procesată sau consumată fără niciun risc, numărul clienților săi a scăzut.

“Eu am pierdut mai mult de 33 la sută din afacere. Deja am dat oameni afară iar de la şapte am ajuns la trei angajaţi. Şi dacă nu mai am activitate, am redus programul la câteva ore. Pentru ce să plătesc? Pentru pază?”, se întreabă fermierul.

Pesta care creşte

Cei peste 400.000 de porci sacrificați până în prezent din cauza molimei au costat, până în prezent, bugetul național peste 53 de milioane de euro.

Banii au fost acordați drept compensații în baza unei derogări de la Uniunea Europeană și fac parte dintr-un plafon de 80 de milioane de euro care pot fi plătiți de statul român până în 2020.

Despăgubirile pentru porcii sacrificați sunt considerate ajutoare de stat, în privința cărora s-a ajuns la fundul sacului, mai spune fermierul Mihai Dune.

“Problema este că ei nu mai au bani. Legea a ajuns să se aplice diferit, în funcție de județ. Eu am ferma blocată. Legislația spune că atunci când sunt mai mult de patru focare, trebuie să se ucidă porcii din toată zona și ulterior să fie acordate compensații. Când am întrebat, ni s-a transmis de sus că nu mai sunt bani. Și prin urmare au ajuns să «ucidă» doar acolo unde omoară boala”, punctează Mihai Dune.

Peste 10.000 de dosare de despăgubire

Potrivit datelor ANSVSA, până în prezent au fost soluționate aproape 9.000 de dosare de despăgubire, iar alte aproximativ 1.100 se află încă în lucru.

Prin comparație, potrivit statisticilor Comisiei Europene, România conduce detașat în topul țărilor afectate de pesta porcină africană, cu aproape 800 de focare confirmate. Suntem urmați de Polonia (33), Bulgaria (30), Ucraina (28), Lituania (13), Slovacia (2), Letonia (1) și Italia (1).

Citeşte şi:

Pesta porcină africană s-a reactivat în judeţul Brăila. În lunile iulie şi august au fost confirmate 22 de noi focare

Pesta porcină a ajuns la Grădina Zoologică din Galați. Singurul mistreț de acolo va fi sacrificat!

Focare de pestă porcină africană, confirmate în două localități din județul Dâmboviţa. Ce măsuri au luat autoritățile

GSP.RO Ce s-a întâmplat după ce o șoferiță din Bacău a plătit pentru 50 litri de benzină, deși rezervorul mașinii are doar 45

Unica.ro Anca Serea, complicații la naștere. După cinci nașteri ca la carte, a șasea a fost cu probleme

Viva.ro Informații de ultima oră! Fiica lui Gheorghe Dincă, monstrul din Caracal, declarații halucinante despre tatăl ei! Daniela a mărturisit totul