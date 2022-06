Philip Baker Hall a murit. Actorul din Mangnolia și Seinfeld avea 90 de ani

„Vecinul meu, prietenul meu și unul dintre cei mai înțelepți, mai talentați și mai buni oameni pe care i-am întâlnit vreodată, Philip Baker Hall, a murit liniștit noaptea trecută”, a transmis Farmer pe Twitter.

Philip Baker Hall, alături de Shirley MacLaine, în The Last Word, 2017 (foto EPA)

Înainte de a ajunge la Hollywood, Hall acceptat roluri mai mici în seriale de televiziune precum Coma, MASH și Good Times. Apoi, el a jucat în Ghostbusters II, Midnight Run și Say Anything, iar în anii ’90 în Air Force One, The Rock și The Truman Show.

Unele dintre cele mai cunoscute roluri ale lui Philip Baker Hall sunt cele din Hard Eight, Boogie Nights și Magnolia, dar și cele din Dogville, The Insider, Zodiac, Argo, Bruce Almighty și The Amityville Horror. El a jucat și în serialele The Newsroom și Modern Family.

