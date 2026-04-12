Susține că a fentat serviciile de securitate omaneze

Cunoscut sub pseudonimul „Analistul nr. 3” în cadrul firmei „Citrini Research”, acesta susține că a fentat serviciile de securitate din Oman și a contactat traficanți iranieni pentru a închiria o barcă cu care să ajungă în strâmtoare.

Scopul misiunii bizare a fost de a verifica direct la fața locului presupusa blocadă iraniană a Strâmtorii Ormuz, prin care trece aproape o cincime din petrolul și gazele lumii, fapt ce reprezintă o amenințare directă la adresa stabilității economice globale, a relatat The Telegraph.

Având în vedere că prin acest punct tranzitează aproape 20% din resursele energetice globale, situația de aici constituie un pericol iminent pentru stabilitatea economiei mondiale.

A descoperit un sistem de „taxe” impus de iranieni

Conform unei analize publicate pe Substack, expertul financiar a renunțat la tehnologia de ultimă oră și la hărțile satelitare în favoarea unui simplu carnețel și a unui telefon chinezesc ieftin.

În timp ce dronele de atac Shahed survolau zona, observațiile sale directe au scos la iveală faptul că Iranul lasă să treacă prin strâmtoare un număr de petroliere mult mai mare decât cel raportat oficial.

Datele despre sistemul de „taxe” impus de iranieni, dar și despre modul în care alte țări acceptă să plătească pentru liberă trecere, au fost adunate prin discuții purtate în porturile și barurile de lux din Dubai și Oman.

Analistul susține în raportul său că a avut parte de mai multe incidente critice, printre care o percheziție la frontiera cu Oman. Atunci, agenții au descoperit trabucurile, însă au ratat echipamentul de înregistrare.

Trimis după gratii, eliberat fără nicio justificare

După finalizarea misiunii de recunoaștere pe mare, la revenirea la țărm, autoritățile omaneze i-au confiscat telefonul și l-au plasat în detenție pentru o scurtă perioadă, fiind eliberat ulterior fără nicio justificare. Acesta și-a încheiat raportul într-o notă personală, scriind că, odată întors la hotel, a băut 11 beri.

Dincolo de picanteriile relatării, „Citrini Research” atrage atenția asupra unei realități geopolitice dure: Strâmtoarea Ormuz rămâne sub controlul de facto al Iranului, funcționând după propriile sale reguli.

„Pentru Iran, această situație este un pariu cu șanse mari de reușită, din care iese în câștig în aproape orice scenariu”, se arată în raport.

În raport se precizează că, în timp ce Washingtonul mizează în continuare pe intervenții militare, restul lumii — inclusiv aliați cheie precum Franța, Grecia și Japonia — a început să se adapteze noului context, preferând să negocieze condițiile de tranzit.

Singura amenințare reală, prăbușirea totală a regimului

Analiștii de la „Citrini” sunt de părere că mecanismul de plată impus de Iran va facilita tranzitul unui flux tot mai mare de petroliere, indiferent dacă viitoarea administrație Trump va opta pentru diplomație sau pentru o ofensivă terestră.

În viziunea Teheranului, contextul actual este un risc calculat cu profit garantat în aproape orice variantă; singura amenințare reală ar fi prăbușirea totală a regimului, fapt ce ar tăia definitiv această sursă de venituri ilicite, notează The Telegraph.

Cât de adevărată este povestea „Analistului nr. 3”?

Cei de la Citrini însoțesc postarea de pe Substack cu fotografii făcute de-a lungul călătoriei de „Analistul nr. 3”, însă veridicitatea istorisirii lor nu este garantată. Firma este recunoscută deja pentru campaniile de marketing ostentative, prin care încearcă să atragă atenția Wall Street-ului.

În urmă cu doar șase săptămâni, James van Geelen, fondatorul Citrini și un fost paramedic în vârstă de 33 de ani, a declanșat o prăbușire a pieței în valoare de 200 de milioane de dolari.

Investitorii agitați au reacționat atunci ca urmare a unei postări apocaliptice de 7.000 de cuvinte de pe Substack din februarie, care prevedea că AI va declanșa șomajul în masă în rândul angajaților de birou și o recesiune economică.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE