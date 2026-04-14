Strategia REsourceEU, prezentată în decembrie 2025, urmărește dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare europene pentru pământuri rare și alte minerale strategice, esențiale pentru tranziția energetică și industria apărării.

În contextul în care China domină 90% din producția globală a acestor resurse, UE își propune să își diversifice sursele și să reducă această dependență drastică.

Platforma pentru energie și materii prime a început să accepte cereri din partea cumpărătorilor europeni, marcând prima etapă dintr-un proces care va dura câteva luni, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Aceasta va conecta cumpărătorii cu furnizorii, dar negocierile și încheierea tranzacțiilor vor rămâne responsabilitatea exclusivă a părților implicate.

Prima rundă de conectare între cumpărători și furnizori a fost lansată pe 13 aprilie 2026. Aceasta se concentrează pe resurse precum pământurile rare și materiile prime necesare pentru baterii și industria apărării, disponibile pe termen scurt sau mediu. Rezultatele acestei etape sunt așteptate să fie publicate în septembrie 2026.

Pentru dezvoltarea acestei platforme, UE a semnat în 2025 un contract de 9 milioane de euro cu compania PricewaterhouseCoopers și o firmă de software din Slovacia.

Platforma include mecanisme dedicate atât materiilor prime strategice, cât și hidrogenului sau altor surse de energie, cum ar fi gazul natural și biometanul.

De altfel, componenta pentru hidrogen a fost lansată anterior, iar prima rundă de oferte, inițiată în noiembrie 2025, a rezultat în 273 de conexiuni între cumpărători și furnizori până la 1 aprilie 2026.

Inițiativa face parte dintr-un efort mai amplu al UE de a implementa Actul privind Materiile Prime Critice, adoptat în 2023.

Documentul stabilește obiective ambițioase pentru 2030: 10% din necesarul anual de minerale critice să fie extras în statele membre, 25% să provină din reciclare, iar 40% să fie procesat pe teritoriul european. Scopul final este limitarea dependenței de un singur furnizor la maximum 65% din totalul necesar.

Și România a intrat pe radarul Uniunii Europene ca țară cu potențial strategic în domeniul materialelor critice, cu trei proiecte miniere care vor beneficia de finanțare europeană de aproximativ 615 milioane de euro.

UE a început negocierile și cu SUA pentru un acord asupra pământurilor rare, esențiale tehnologiilor avansate și industriei militare.

