Autoritățile locale au declarat stare de urgență până duminică dimineața la ora 7.00, ora locală. În unele zone, s-au înregistrat aproximativ 60 de litri de apă pe metru pătrat în timpul furtunii.

Casele au fost complet îmbibate, iar solul din jurul multor localități a devenit saturat, acoperind zone întinse cu nămol și apă murdară.

Cetățenii au fost nevoiți să se lupte cu curenții puternici pentru a ajunge în zone sigure. O filmare arată un tomberon industrial plutind pe o stradă, răsturnându-se și împrăștiind gunoiul.

Massive flooding due to extreme rains in Lanzarote of the Canary Islands 🇮🇨 (12.04.2025) pic.twitter.com/s1LS5sIV2M — Disaster News (@Top_Disaster) April 12, 2025

Orașul Arrecife, din sudul insulei, a fost grav afectat de inundații. Locuitorii s-au confruntat cu un miros puternic de canalizare netratată, din cauza sistemului de drenaj depășit.

Alte localități grav afectate au fost Tahiche, Costa Teguise, Guatiza și Nazaret. Surprinzător, unele zone ale insulei au rămas complet uscate.

Oficialii au emis avertismente atât pentru localnici, cât și pentru turiști, recomandând evitarea deplasărilor inutile și luarea măsurilor de precauție.

12.04.2025#Spain #CanaryIslands

Evenimente meteorologice extreme în Spania

Aceste inundații vin la scurt timp după ce o altă destinație turistică spaniolă, Malaga, a fost afectată de o furtună de iarnă neobișnuită.

Furtuni puternice de grindină au fost observate în Alhaurín el Grande, lovind mașinile și acoperind drumurile cu bucăți de gheață. Zone precum Campanillas, Puerto de la Torre și Teatinos au fost, de asemenea, afectate.

Torcal de Antequera, o atracție turistică populară, a experimentat căderi masive de zăpadă. Reprezentanții TorcalAntequera au profitat de ocazie, scriind pe rețeaua X: „Dacă vă place magia naturii în forma ei pură, acum este momentul perfect să vizitați. Nu ratați ocazia!”

Zăpada a acoperit și munții din jurul Aeroportului Malaga, oferind priveliști spectaculoase pentru turiști și localnici. Sierra Bermeja, în apropiere de Estepona, a înregistrat, de asemenea, ninsori semnificative, creând peisaje de poveste.

