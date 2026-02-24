Prognoză meteorologică pentru intervalul 24.02.2026, ora 10.00 – 25.02.2026, ora 08.00

În zona municipiului Bucureşti, până miercuri dimineaţă, cerul va avea înnorări. Pe parcursul zilei va ploua, iar noaptea vor fi posibile precipitaţii mixte. Vor fi condiţii de polei. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 6…7 grade, iar cea minimă de -3…0 grade. Spre sfârşitul intervalului va fi posibil să se formeze ceaţă.

Prognoză meteorologică pentru intervalul 25.02.2026, ora 08.00 – 26.02.2026, ora 08.00

Pe parcursul zilei de miercuri, valorile termice se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice pentru ultima decadă a lunii februarie. Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, când vor fi precipitaţii mixte şi posibil polei. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 5…6 grade, iar cea minimă de -3…0 grade.

Administrația Națională de Meteorologie(ANM) a emis, marți, noi avertizări de ninsori abundente și viscol extrem. Vizibilitatea scade sub 50 de metri în zonele aflate sub cod portocaliu și galben.

Vremea va fi mai rece în această săptămână în sud-est, caldă în vest și cu valori normale în restul țării, iar de luna viitoare, temperaturile vor fi mai mari decât cele specifice perioadei, se arată în prognoza meteo pentru intervalul 23 februarie – 22 martie 2026, emisă, marți, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).





