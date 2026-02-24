Fenomene meteo severe în toată țara

De marți, 24 februarie, de la ora 10.00, până joi la ora 8.00 este în vigoare o informare meteorologică pentru toată țara.

Conform ANM, marți, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, iar până în dimineața zilei de joi îndeosebi în jumătatea de est. Vor predomina ploile, dar în centru, în est, iar în noaptea de miercuri spre joi și în sud-est, vor fi perioade cu lapoviță, măzăriche și ninsoare. Se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp. În Carpații Meridionali și de Curbură, cantitățile de apă vor fi local de 15…30 l/mp, se va depune strat nou de zăpadă de 10…15 cm, iar la altitudini în general de peste 1700 m de 20…30 cm. Izolat se va forma polei și ghețuș.

„Vântul va avea intensificări marți în cea mai mare parte a teritoriului, iar miercuri îndeosebi în centru, în est și în extremitatea de sud-vest. În zonele joase de relief și la munte vor fi viteze de 40…55 km/h și pe alocuri de 60…70 km/h, viscolind temporar ninsoarea, în zona montană și pe suprafețe mici în Moldova și Transilvania, iar miercuri și în noaptea de miercuri spre joi pe suprafețe mai mici și în Muntenia și Dobrogea. În zona montană înaltă, vor fi rafale de 70…80 km/h și de peste 90…100 km/h în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, unde va fi viscol și se va reduce vizibilitatea semnificativ”, au transmis reprezentanții ANM.

Zonele montane, sub avertizări meteo cod portocaliu

Mai multe avertizări cod portocaliu au fost emise de ANM pentru zilele următoare și vizează zonele montane.

Prima avertizare este valabilă marți, 24 februarie, de la ora 12.00 până la ora 20.00. La altitudini de peste 1500 m, în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea rafale de 80…110 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

O altă avertizare cod portocaliu intră în vigoare marți seara și este valabilă până miercuri la ora 10.00.

„În Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea viteze la rafală de 80…110 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m”, anunță ANM.

Al treilea cod portocaliu va fi în vigoare miercuri. La altitudini în general de peste 1700 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 80…110 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 50 m.

Regiunile aflate sub cod galben de viscol și depuneri de noi straturi de zăpadă

Meteorologii au emis și avertizări cod galben. Astfel, marți, între orele 10.00 și 20.00, va fi cod galben de viscol și strat de zăpadă. În Carpații Meridionali, în Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali, vântul va avea intensificări cu viteze de 60…85 km/h, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10…15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m.

Noi coduri galbene de vreme rea, emise de ANM. Foto meteoromania.ro

O altă avertizare cod galben este în vigoare tot marți, 24 februarie, între orele 10.00 și 20.00, și vizează Banatul, Oltenia, local Transilvania și sud-vestul Munteniei. În aceste zone vântul va prezenta intensificări cu viteze de 50…70 km/h.

Cod galben de vreme rea. Foto meteoromania.ro

Un alt cod galben intră în vigoare în noaptea de marți spre miercuri. În Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, vântul va avea intensificări cu viteze de 60…85 km/h, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10…15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m.

Miercuri, 25 februarie, avertizare meteo cod galben va fi în Carpații Meridionali și local în Carpații Occidentali și de Curbură. Aici, vântul va avea viteze la rafală de 70…85 km/h, va viscoli și va troieni zăpada deja depusă și va determina o vizibilitate sub 100 m.

ANM a emis noi coduri galbene de vreme rea. Foto meteoromania.ro

De asemenea, o altă avertizare cod galben este valabilă miercuri între orele 10.00 și 20.00. Conform ANM, vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania, în vestul și sud-vestul Olteniei și în nordul Dobrogei, cu viteze de 50…70 km/h.

Vremea va fi mai rece în această săptămână în sud-est, caldă în vest și cu valori normale în restul țării, iar de luna viitoare, temperaturile vor fi mai mari decât cele specifice perioadei, se arată în prognoza meteo pentru intervalul 23 februarie – 22 martie 2026, emisă, marți, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).



