În ce privește precipitațiile, în aceste zile vor fi abundente în nord, vor lipsi în sud, iar în restul țării, în cantități normale. La începutul lunii martie, ele vor lipsi, apoi vor fi în cantități normale, potrivit prognozei meteo pentru următoarele patru săptămâni.

Cum va fi vremea în săptămâna 23 februarie – 1 martie 2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile sud-estice, dar și ușor mai ridicate în cele vestice, iar în rest vor fi, în general, apropiate de cele normale.

Precipitațiile vor fi local abundente în regiunile nordice, vor lipsi în cele sudice, iar în rest vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru acest interval.

În prognoza meteo ANM pentru perioada 23 februarie – 8 martie 2026, meteorologii anunță ninsori și un strat nou de zăpadă în mai multe zone.

Cum va fi vremea în săptămâna 2-8 martie 2026

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele vestice și nord-vestice.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor lipsi la nivelul întregii țări.

Cum va fi vremea în săptămâna 9-15 martie 2026

Temperatura aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a teritoriului.

Precipitațiile vor lipsi în regiunile vestice, iar în rest vor fi apropiate de cel normale pentru această perioadă.

Prognoza pentru primăvara 2026 în Europa anunță temperaturi peste medie, dar și ninsori târzii și riscuri de îngheț, pe fondul slăbirii fenomenului La Niña și unei încălziri bruște în stratosferă, potrivit centrelor meteorologice europene.

Cum va fi vremea în săptămâna 16-22 martie 2026

Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele intracarpatice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

