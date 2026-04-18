sursa video: Facebook / Costy Ilie.

Polițista din Târgu Ocna nu și-a dat seama că este filmată

Polițista din Târgu Ocna a fost filmată de o cameră de bord după ce s-a enervat pe un șofer nevinovat pe care l-a acuzat că ar fi trecut pe culoarea galbenă a semaforului. Totuși, imaginile surprinse de camera de bord arată că șoferul a trecut regulamentar prin intersecție, pe culoarea verde, iar când s-a contrazis cu polițista, aceasta s-a enervat și l-a sancționat.

Imaginile au fost postate pe Facebook de șofer și au făcut, ieri, înconjurul internetului, fiind preluate de numeroase site-uri de știri și comentate de mii de români, inclusiv foști polițiști.

„Voiam să vă aplic avertisment, dar la atitudinea dumneavoastră mă face să vă scriu amendă cu valoare, da?”, a fost replica polițistei în momentul în care șoferul i-a spus: „Puteți să îmi dovediți acest lucru?”. Ulterior, șoferul a răspuns că va contesta amenda în instanță, iar răspunsul polițistei a venit imediat: „Trusă, stingător, triunghi aveți?”.

Polițista din Târgu Ocna, cercetată de Biroul Intern

După ce imaginile au devenit virale pe rețelele de socializare, dar și în presă, reprezentanții Inspectoratului de Poliția al Județului Bacău au anunțat, printr-un comunicat de presă, că agenta este cercetată acum de Biroul Intern.

„La data de 13 aprilie, un echipaj de Poliție din cadrul Poliției Stațiunii Târgu Ocna, aflat în exercitarea atribuțiunilor de serviciu, a oprit în trafic, pe DN 12A, un autoturism condus de un bărbat de 46 de ani, din municipiul Moinești. În urma verificărilor efectuate, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu avertisment scris pentru pătrunderea în intersecție pe culoarea galbenă a semaforului electric. Celui în cauză i-au fost aduse la cunoștință cele constatate și consemnate în procesul-verbal de constatare a contravențiilor, acesta refuzând semnarea de primire. Totodată, i-a fost comunicat faptul că poate depune plângere contravențională la instanța de judecată competentă, în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal. Aplicarea sancțiunilor și întocmirea procesului-verbal de contravenție au fost realizate în mod nemijlocit de agentul constatator, în conformitate cu prevederile art. 109 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Potrivit prevederilor art. 2 din același act normativ, îndrumarea, supravegherea și controlul respectării normelor de circulație rutieră sunt atribuții ale polițiștilor rutieri desemnați în acest sens, care au obligația de a lua măsurile legale atunci când constată încălcări ale legislației rutiere. În ceea ce privește forța probantă a procesului-verbal, legislația contravențională prevede că acesta face dovada situației de fapt și a încadrării în drept până la proba contrară, beneficiind de prezumția relativă de veridicitate și legalitate cu privire la împrejurările constatate de agentul constatator. Această prezumție este una relativă, putând fi răsturnată prin administrarea de probe contrare în fața instanței competente. Totodată, măsurile aplicate de polițiștii rutieri sunt dispuse în exercitarea atribuțiilor de serviciu și au ca scop prevenirea accidentelor de circulație și creșterea gradului de siguranță rutieră pentru toți participanții la trafic. De asemenea, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au fost dispuse verificări prin intermediul Biroului Control Intern, iar în funcție de rezultatul acestora, vor fi luate măsurile ce se impun”, se arată în comunicatul IPJ Bacău.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE