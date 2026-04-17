Sursa video: Facebook / Costy Ilie.

Clipul video a fost publicat pe Facebook de șoferul nevinovat și în numai 14 ore a adunat peste 170.000 de vizualizări și sute de comentarii. Șoferul a publicat imaginile din momentul în care trece prin intersecție și până când polițista se enervează pe el și îl pune să îi arate stingătorul din portbagaj și trusa medicală.

Pe imagini se poate observa cum șoferul trece pe culoarea verde a unui semafor electric, iar după câteva sute de metri este tras pe dreapta de o polițistă care îi aduce la cunoștință faptul că ar fi trecut pe culoarea galbenă. Șoferul a contrazis-o, iar în acel moment, agenta din cadrul IPJ Bacău s-a enervat și l-a anunțat pe șofer că avea de gând să îi dea doar un avertisment, însă pentru că a avut tupeul să o contrazică îi va da o amendă.

„Voiam să vă aplic avertisment, dar la atitudinea dumneavoastră mă face să vă scriu amendă cu valoare, da?”, a fost replica polițistei în momentul în care șoferul i-a spus: „Puteți să îmi dovediți acest lucru?”.

Ulterior, șoferul a răspuns că va contesta amenda în instanță, iar răspunsul polițistei a venit imediat: „Trusă, stingător, triunghi aveți?”.

Cum poate fi contestată o amendă rutieră

Dacă ai primit o amendă pe care o consideri nedreaptă, legislația din România îți permite să ceri anularea acesteia în instanță. Procedura durează mai puțin de două minute, nu necesită obligatoriu prezența unui avocat pentru cazurile simple și poate fi inițiată cu o taxă simbolică.

Termen pentru contestație

Ai la dispoziție 15 zile calendaristice să depui contestația din momentul în care fie ți-a fost înmânat procesul-verbal pe loc (ai semnat de primire), fie ți-a fost comunicat prin poștă (data de pe plicul recomandat).

Dacă depășești acest termen, plângerea va fi respinsă ca „tardivă”, fără ca instanța să mai analizeze dacă aveai sau nu dreptate pe fond.

Unde se depune contestația?

Conform legii, ai două opțiuni privind competența instanței:

Judecătoria de pe raza localității unde a fost săvârșită fapta (unde te-a oprit poliția). Judecătoria de pe raza domiciliului sau reședinței tale.

Modalități de transmitere:

Prin poștă: Cu confirmare de primire (recomandat pentru a avea dovada datei depunerii).

Direct la registratură: La sediul instanței respective.

Online: Multe judecătorii acceptă acum depunerea prin e-mail sau prin portalul instanțelor de judecată (portal.just.ro), cu semnătură electronică sau scanată.

Cât costă să depui o contestație la o amendă rutieră

Procedura nu este gratuită, dar costul este unul fix și mic:

Taxa judiciară de timbru: 20 de lei.

Unde se plătește: La direcția de taxe și impozite locale (unde ai domiciliul) sau online pe Ghișeul.ro. Dovada plății (chitanța) trebuie atașată obligatoriu la dosar.

Documente necesare

Trebuie să pregătești un dosar în două exemplare (unul pentru instanță, unul pentru a fi comunicat Poliției), care să conțină:

Plângerea contravențională: O cerere scrisă în care explici de ce contești amenda și ce probe ai (martori, filmări bord, poze). Copia procesului-verbal de contravenție. Copia actului de identitate. Dovada plății taxei de timbru (originalul). Orice alte probe (foto, video pe suport optic, înscrisuri).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE