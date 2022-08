Confruntat cu această secetă fără precedent, guvernul Portugaliei a recomandat ca 43 de municipalități să majoreze temporar prețurile la apă pentru cei mai mari consumatori ai lor și să suspende curățarea străzilor și udarea în parcurile și grădinile publice.

Deși Portugalia are per total suficientă apă în rezervoare pentru doi ani de consum, cele 10 baraje aflate într-o situație critică nu au suficientă pentru un an, a spus Cordeiro. Ele alimentează 40 de municipalități din nordul și centrul țării, iar trei dintre sunt în regiunea Algarve, dependentă de turism.

Portugalia are un total de 278 de municipalități și acestea sunt responsabile pentru furnizarea de apă populației.

În cele 43 de cele mai afectate, Cordeiro a spus că guvernul a recomandat ca, pentru perioada în care seceta este mai gravă, să crească prețul pentru familiile și companiile care consumă mai mult de 15 metri cubi de apă pe lună. În medie, o familie consumă 10 metri cubi pe lună.

De asemenea, trebuie să „suspendă temporar utilizarea în scopuri neesențiale a apei, și anume pentru spălarea străzilor și udarea spațiilor verzi, precum și în fântâni decorative și piscine”, a spus el, adăugând că guvernul va contribui la asigurarea implementării rapide a acestor măsuri.

Recomandări Plângere penală la DIICOT privind modul cum au fost anulate sesizările de plagiat în cazul premierul Nicolae Ciucă

„Există întotdeauna posibilitatea legală ca guvernul să adopte măsuri cu mai multă forță decât recomandări, deși nu este necesar deocamdată”, a spus el, spunând că municipalitățile sunt dispuse să acționeze.

În februarie, guvernul a ordonat ca șase baraje să oprească producția de energie electrică și, începând cu august, Portugalia a oprit irigarea terenurilor de golf și a parcurilor și grădinilor publice din Algarve pentru a evita necesitatea raționalizării apei pentru uz uman.

Portugalia a fost în stare de alertă până marți după ce a fost lovită de al treilea val de căldură din acest an, cu temperaturi ce au atins și 38 de grade Celsius.

De altfel, întreaga Europă se confruntă în această vară cu o secetă teribilă, iar lipsa ploilor și valurile intense de căldură afectează râurile din Europa, care se micșorează pe zi ce trece.



