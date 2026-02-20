Posturile disponibile și salariile oferite:
- Două posturi de Administrator infrastructură IT: salariu net de 15.210 lei, cu minimum cinci ani de experiență în domeniu.
- Un post de Administrator servere aplicații: salariu net de 15.210 lei, cu minimum cinci ani de experiență necesară.
- Un post de Administrator baze de date și Data Warehouse: salariu net de 15.210 lei, cu minimum cinci ani de experiență în domeniu.
- Un post de expert interoperabilitate sisteme informatice: salariu net de 14.625 lei, cu minimum trei ani de experiență în domeniu.
Printre cerințele generale pentru candidați se numără: cetățenia română sau a unui stat membru UE, cunoașterea limbii române, capacitate deplină de muncă și o stare de sănătate corespunzătoare.
În plus, candidații trebuie să nu aibă condamnări definitive pentru infracțiuni care i-ar face incompatibili cu postul vizat.
Cerințele specifice posturilor sunt:
- Studii superioare în domenii precum informatică, matematică, inginerie, IT, telecom sau științe economice.
- Experiență solidă în administrarea infrastructurii IT, serverelor, bazelor de date sau interoperabilitatea sistemelor informatice.
- Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu.
- Abilități de lucru în echipă, responsabilitate și dorința de a contribui la soluții publice eficiente.
Dosarele de candidatură pot fi depuse până pe 2 martie 2026, iar interviurile vor avea loc pe 6 martie 2026. Toate detaliile despre condițiile de participare, atribuțiile posturilor și bibliografia sunt disponibile pe site-ul mfe.gov.ro/cariera.
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.