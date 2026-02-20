Posturile disponibile și salariile oferite:

Două posturi de Administrator infrastructură IT: salariu net de 15.210 lei, cu minimum cinci ani de experiență în domeniu.

Un post de Administrator servere aplicații: salariu net de 15.210 lei, cu minimum cinci ani de experiență necesară.

Un post de Administrator baze de date și Data Warehouse: salariu net de 15.210 lei, cu minimum cinci ani de experiență în domeniu.

Un post de expert interoperabilitate sisteme informatice: salariu net de 14.625 lei, cu minimum trei ani de experiență în domeniu.

Printre cerințele generale pentru candidați se numără: cetățenia română sau a unui stat membru UE, cunoașterea limbii române, capacitate deplină de muncă și o stare de sănătate corespunzătoare.

În plus, candidații trebuie să nu aibă condamnări definitive pentru infracțiuni care i-ar face incompatibili cu postul vizat.

Cerințele specifice posturilor sunt:

Studii superioare în domenii precum informatică, matematică, inginerie, IT, telecom sau științe economice.

Experiență solidă în administrarea infrastructurii IT, serverelor, bazelor de date sau interoperabilitatea sistemelor informatice.

Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu.

Abilități de lucru în echipă, responsabilitate și dorința de a contribui la soluții publice eficiente.

Dosarele de candidatură pot fi depuse până pe 2 martie 2026, iar interviurile vor avea loc pe 6 martie 2026. Toate detaliile despre condițiile de participare, atribuțiile posturilor și bibliografia sunt disponibile pe site-ul mfe.gov.ro/cariera.

