Copilul în vârstă de cinci ani provine dintr-o familie greu încercată din Făgăraș. Mai are cinci frați, însă cei mari au ajuns în grija statului, după ce mama lui a murit. El trăia alături de ceilalți doi frați, fiind în grija tatălui său, Cornel Racoțea. Bărbatul în vârstă de 61 de ani a fost extrem de încercat de viață. Iar acum a trecut printr-un nou moment de cumpănă.

El se afla în căruță, alături de cei patru copii, însă au ajuns în râul Berivoi, atunci când a încercat să traverseze apa. Potrivit autorităților, bărbatul a încercat să întoarcă atelajul atunci când a văzut că râul s-a umflat în urma ploilor, însă s-a răsturnat. El și trei copii au ajuns la mal. Băiatul în vârstă de cinci a fost însă luat de șuvoaie, fiind acum căutat de pompieri.

După sistarea căutărilor, aseară, din cauza întunericului, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Braşov le-a reluat astăzi, solicitând și sprijinul scafandrilor de la ISU Mureş şi ISU Covasna.

Familia Racoțea a fost recent în centrul atenției, după ce un grup de adolescenţi din Braşov care a organizat un meci de hochei caritabil, în care s-au implicat şi sportivii de la clubul Corona Braşov, pentru a ajuta această familia greu încercată, care trăia într-o locuinţă modestă. S-au strâns aproape 7.000 de lei, bani proveniţi atât de la sponsori, cât şi de la oameni obişnuiţi.

Cornel Racoțea nu are un picior, după ce, în urmă cu șapte ani, a avut un accident, în timp ce căra moloz tot cu acceași căruţă.

„Am tot cărat cu calul şi într-o noapte mi-au venit bolovani pe picior. Şi am zis: ce, să mă duc pentru asta la medic!? Am făcut cangrenă şi am rămas fără picior. Acum 7 ani a fost asta. Care mă chemă, mă duc să le le car mizerie, balast de la fundaţie, porumb, cartofi… Orice”, povestește bărbatul.