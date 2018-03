Un grup de adolescenţi din Braşov a organizat un meci de hochei caritabil pentru o familie din Făgăraş, în care s-au implicat şi sportivii de la clubul Corona Braşov. Evenimentul organizat şi gândit de zece elevi braşoveni a avut un scop nobil: să ajute un tată fără un picior, care creşte singur patru copii, într-o locuinţă modestă.

Tatăl şi cei patru copii cu vârste între cinci şi opt ani au venit şi ei la Braşov, la Patinoarul Olimpia, unde a avut loc evenimentul. S-au oprit însă câteva momente la locul de joacă din faţa patinoarului, unde copiii s-au luat la întrecere pe tobogan şi leagăne, sub privirile îngrijorate ale tatălui, care s-a aşezat pe o bancă, sprijinit în cârje. Îi e teamă că-şi vor murdări sau rupe hăinuţele sau că se vor lovi. Dar veselia copiilor e prea mare ca să-i oprească.

Cornel Racoţea are 61 de ani şi, în urmă cu şapte ani, a rămas fără un picior, în timp ce căra moloz cu calul şi căruţa.

“Am tot cărat cu calul şi într-o noapte mi-au venit bolovani pe picior. Şi am zis: ce, să mă duc pentru asta la medic!? Am făcut cangrenă şi am rămas fără picior. Acum 7 ani a fost asta. Care mă chemă, mă duc să le le car mizerie, balast de la fundaţie, porumb, cartofi… Orice“, spune bărbatul.

Anul trecut, a pierdut-o şi pe soţia lui, răpusă de cancer şi a rămas singur cu şase copii minori. Pe cei mai mari, de 14 şi 15 ani, a fost nevoit să îi lase în grija statului, la un centru de plasament din Ghimbav. Acum, însă, are grijă cum poate de cei mici – Ştefan, Marian, Ion şi Nicoleta. Şi de cal, care este unicul lui avut şi singura sursă de venit.

Cât era soţia lui în viaţă, nu a cerut ajutor nimănui, deşi locuiau cu toţii într-un grajd, unde nu aveau nici măcar curent. I se umezesc ochii şi îi tremură vocea când îi pronunţă numele.

După ce a rămas fără soţie, Cornel a cerut ajutor la Primărie, pentru o locuinţă. A primit un apartament în oraş, dar l-a refuzat. Nu avea loc şi pentru cal. Aşa că a preferat să stea tot în grajd. Până în toamnă, când a primit o cameră, tot în cartierul Combinat. Aici are curent, dar nu şi apă. Iar căldură îşi face cu lemne.

Tot venitul lui e ajutorul de handicap, de 350 de lei, precum şi alocaţiile copiilor, bani cu care abia se descurcă de pe o zi pe alta. Cu toate astea, îşi trimite zi de zi copiii la grădiniţă şi la şcoală. Cel mai mare dintre ei, Ştefan, spune că îi place mult să citească, mai ales poveşti, dar cel mai tare îşi doreşte o bicicletă.

Cu banii strânşi de la eveniment, tatăl speră că va putea să tragă apă şi să-şi amenajeze o baie pentru copii.

În hol, micuţii au avut parte şi de o surpriză. Un părinte le-a făcut cadou o bicicletă şi o trotinetă, pe care copiii s-au lăsat cu greu convinşi să le încerce mai târziu.

În urma meciului demonstrativ, între hocheiştii seniori şi micuţii de la centrul de copii şi juniori al secţiei de hochei a Clubului Corona, s-au strâns aproape 7.000 de lei, bani proveniţi atât de la sponsori, cât şi de la oameni obişnuiţi.

În cadrul evenimentului, spectatorii au putut intra pe gheaţă să ia autografe şi să patineze alături de hocheişti.

“Sunt foarte bucuroasă că am reuşit să facem acest eveniment şi că am avut oameni minunaţi care ne-au sprijinit, şi cu siguranţă că fără ajutorul lor nu am fi reuşit. Eu şi colegii meu suntem într-un program, Grow, organizat de Şcoala de Valori, în parteneriat cu AIESEC, un program de educaţie nonformală. Am avut de făcut un eveniment, la alegere, care să implice şi comunitatea locală. Şi eu, venind din lumea sportului, m-am gândit la hockey pentru că nu este un sport atât de comun pentru braşoveni. Colegul meu, Dragoş, cunoştea acest caz din Făgăraş, deoarece mama lui este asistentă la spital, iar dânsa a cunoscut-o pe mama copiilor“, a spus Laura Constantin, handbalistă junioară la clubul Corona Braşov şi liderul echipei de liceeni care a organizat evenimentul.