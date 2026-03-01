Blocarea Strâmtorii Ormuz, principala cauză

În același timp, analiștii anticipează că prețurile ar putea urca până la 100 de dolari, după ce atacurile americane și israeliene asupra Iranului au aruncat Orientul Mijlociu într-un nou război.

Benchmark-ul global al petrolului a crescut constant în acest an, atingând vineri pragul de 73 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din iulie, pe fondul temerilor tot mai mari privind potențiale atacuri. Tranzacțiile de tip futures sunt închise în timpul weekendului.

„Deși atacurile militare susțin în sine creșterea prețului petrolului, factorul determinant aici este blocarea Strâmtorii Ormuz”, a declarat Ajay Parmar, director de energie și rafinare la ICIS.

Majoritatea proprietarilor de tancuri petroliere, companiile mari din domeniu și casele de tranzacționare au suspendat transporturile de țiței, combustibil și gaze naturale lichefiate prin Strâmtoarea Ormuz, conform surselor comerciale, după ce Teheranul a avertizat navele să nu tranziteze calea navigabilă. Peste 20% din petrolul mondial este transportat prin Strâmtoarea Ormuz.

„Ne așteptăm ca prețurile să deschidă (după weekend) mult mai aproape de pragul de 100 de dolari pe baril și, probabil, să depășească acest nivel dacă vom asista la o blocare prelungită a strâmtorii,” a declarat Parmar.

Pierderile nete, estimate la 8–10 milioane barili/zi

Lideri din Orientul Mijlociu au avertizat Washingtonul că un război cu Iranul ar putea împinge petrolul bine peste 100 de dolari barilul, a transmis analista RBC Helima Croft. Analiştii Rabobank sunt ceva mai prudenţi, anticipând preţuri de peste 90 de dolari pe termen scurt.

Grupul OPEC+ a convenit duminică o creştere a producţiei cu 206.000 barili/zi începând din aprilie — o majorare modestă, sub 0,2% din cererea globală.

Chiar dacă o parte din fluxuri poate fi deviată prin infrastructuri alternative, închiderea Strâmtorii Ormuz ar duce oricum la pierderi nete de 8–10 milioane barili/zi, chiar şi după redirecţionarea unor volume prin conductele Arabiei Saudite (East-West) şi ale Abu Dhabi-ului, a spus economistul Rystad, Jorge Leon.

Rystad estimează că preţurile ar putea creşte cu 20 de dolari la deschiderea pieţei, până la aproximativ 92 de dolari pe baril.

Criza iraniană a determinat guvernele asiatice şi rafinăriile să reevalueze stocurile şi rutele alternative de aprovizionare. Analiştii Kpler au declarat într-un webinar că India ar putea apela la petrolul rusesc pentru a compensa eventualele pierderi din Orientul Mijlociu.

Românii pot plăti mai mult la pompă după atacurile asupra Iranului

Loviturile militare lansate de Statele Unite și Israel împotriva regimului iranian au provocat imediat reacții în lanț pe piețele energetice mondiale. Iranul a răspuns rapid, trimițând rachete asupra Israelului și asupra bazelor americane din regiune, iar consecințele economice sunt urmărite mai atent decât cele militare, scrie Wall Street Journal.

Toată atenția este concentrată asupra Strâmtorii Ormuz, culoarul maritim dintre Iran și Oman. Aproape o cincime din petrolul consumat zilnic pe glob trece prin acest punct. Navele comerciale au primit deja avertismente radio iraniene să nu intre în zonă.

Garda Revoluționară iraniană a transmis că trecerea nu mai este sigură. O blocare prelungită ar fi scenariul cel mai grav pentru economia mondială. În acest moment, după atacul asupra Iranului, traficul prin Strâmtoarea Ormuz a scăzut cu 70%.

Economiștii arată că un șoc petrolier global se transmite automat și în România, deoarece prețul combustibilului este legat de cotațiile internaționale. România produce petrol, dar nu suficient. Prețul benzinei este stabilit de piața globală, nu local.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cartierul general al Gărzii Revoluționare Iraniene a fost spulberat de SUA: „Am tăiat capul șarpelui, avem cea mai puternică armată”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat tot despre trecutul Giorgiei Meloni, premierul Italiei. Cine este tatăl fetiței sale: unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
Viva.ro
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat tot despre trecutul Giorgiei Meloni, premierul Italiei. Cine este tatăl fetiței sale: unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
Unica.ro
S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
Ramona Olaru iubește din nou! Vedeta a publicat PRIMELE imagini cu iubitul ei. Cum a fost răsfățată asistenta TV de către partenerul ei. Foto
Elle.ro
Ramona Olaru iubește din nou! Vedeta a publicat PRIMELE imagini cu iubitul ei. Cum a fost răsfățată asistenta TV de către partenerul ei. Foto
gsp
OPINIE | „Cu puțin timp înainte ca SUA să înceapă atacurile în Iran, un eveniment cu posibile efecte devastatoare a fost trecut cu vederea!”
GSP.RO
OPINIE | „Cu puțin timp înainte ca SUA să înceapă atacurile în Iran, un eveniment cu posibile efecte devastatoare a fost trecut cu vederea!”
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
GSP.RO
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
Parteneri
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Libertateapentrufemei.ro
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Zodia-regină a lunii martie! Nimic nu îi merge rău! Succes pe linie, noroc în valuri! adio ghinion, vin bani mulți, dispare stresul, se topesc necazurile, vin vești bune, câștiguri uriașe pe toate planurile!
Avantaje.ro
Zodia-regină a lunii martie! Nimic nu îi merge rău! Succes pe linie, noroc în valuri! adio ghinion, vin bani mulți, dispare stresul, se topesc necazurile, vin vești bune, câștiguri uriașe pe toate planurile!
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei
Tvmania.ro
Ramona Olaru și-a prezentat iubitul și a dat verdictul: „Fără prințese!” Cine este cel care a trecut testul dur al vedetei

Alte știri

Ce trebuie să facă românii blocați în Emiratele Arabe Unite: Consulatul din Dubai anunță prelungirea cazării pentru turiști
Știri România 01 mart.
Ce trebuie să facă românii blocați în Emiratele Arabe Unite: Consulatul din Dubai anunță prelungirea cazării pentru turiști
Zboruri de repatriere: TAROM organizează curse speciale pentru românii blocați în Orientul Mijlociu
Știri România 01 mart.
Zboruri de repatriere: TAROM organizează curse speciale pentru românii blocați în Orientul Mijlociu
Parteneri
Destine paralele: în 1989, Ali Khamenei îşi începea ascensiunea cu o vizită la Bucureşti. Nicolae Ceauşescu sfârşea după o vizită la Teheran
Adevarul.ro
Destine paralele: în 1989, Ali Khamenei îşi începea ascensiunea cu o vizită la Bucureşti. Nicolae Ceauşescu sfârşea după o vizită la Teheran
Culisele investiției lui Cristiano Ronaldo la Almeria. De ce bagă, de fapt, portughezul bani în acest club: ”Tot cu arabii”
Fanatik.ro
Culisele investiției lui Cristiano Ronaldo la Almeria. De ce bagă, de fapt, portughezul bani în acest club: ”Tot cu arabii”
De la 8 la 14 lei pe litru de combustibil. Ce se intampla cu pretul benzinei in Romania daca stramtoarea Ormuz se inchide
Financiarul.ro
De la 8 la 14 lei pe litru de combustibil. Ce se intampla cu pretul benzinei in Romania daca stramtoarea Ormuz se inchide
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Detalii cutremurătoare despre situația financiară a lui Eric Dane, înainte de decesul actorului la numai 53 de ani, pe fondul luptei sale cu ASL. Campania de strângere de fonduri pentru fiicele actorului, criticată dur pe internet
Elle.ro
Detalii cutremurătoare despre situația financiară a lui Eric Dane, înainte de decesul actorului la numai 53 de ani, pe fondul luptei sale cu ASL. Campania de strângere de fonduri pentru fiicele actorului, criticată dur pe internet
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției
Viva.ro
Pe gazetarul Ion Cristoiu îl știe o țară întreagă, dar iată cum arată eleganta soție a celebrului jurnalist și cu ce s-a ocupat, de fapt. Stă departe de lumina reflectoarelor, dar un detaliu a plasat-o, recent, în centrul atenției

Monden

„Survivor România”, 1 martie 2026. Săptămâna se încheie într-o manieră neașteptată pentru Faimoși și Războinici
Stiri Mondene 01 mart.
„Survivor România”, 1 martie 2026. Săptămâna se încheie într-o manieră neașteptată pentru Faimoși și Războinici
Un nou mesaj transmis de Horia Brenciu, după ce el și familia au rămas blocați în Kuala Lumpur. „Nu postez poze care să ateste stresul meu”
Stiri Mondene 01 mart.
Un nou mesaj transmis de Horia Brenciu, după ce el și familia au rămas blocați în Kuala Lumpur. „Nu postez poze care să ateste stresul meu”
Parteneri
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
TVMania.ro
Adrian Mutu joacă în „Las Fierbinți”: Detalii despre apariția specială a „Briliantului” la PRO TV
Furt în 30 de secunde într-un apartament Airbnb din București. Hoțul a vrut să plece cu amintiri
ObservatorNews.ro
Furt în 30 de secunde într-un apartament Airbnb din București. Hoțul a vrut să plece cu amintiri
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Libertateapentrufemei.ro
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Parteneri
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
GSP.ro
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
Căsătoria cu coafeza anulată după 24 de zile! „Împăratul” a dezvăluit acum motivul incredibil: „Într-o zi, mi-am invitat prietenii acasă...”
GSP.ro
Căsătoria cu coafeza anulată după 24 de zile! „Împăratul” a dezvăluit acum motivul incredibil: „Într-o zi, mi-am invitat prietenii acasă...”
Parteneri
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
Mediafax.ro
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
28 de elevi din Focșani și profesoarele lor, blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian
StirileKanalD.ro
28 de elevi din Focșani și profesoarele lor, blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie
KanalD.ro
Doi elevi din Vaslui, colegi de clasă, s-au stins din viață la câteva luni distanță, în urma unei boli incurabile. Cei doi erau prieteni încă din copilărie

Politic

Vizita lui Ali Khamenei la București, în 1989, unul dintre ultimele demersuri diplomatice ale regimului Ceaușescu
Politică 01 mart.
Vizita lui Ali Khamenei la București, în 1989, unul dintre ultimele demersuri diplomatice ale regimului Ceaușescu
Primul mesaj după asasinarea lui Ali Khamenei venit din Guvernul României. Nicușor Dan nu a transmis nimic după ce Israelul și SUA au atacat Iranul
Politică 01 mart.
Primul mesaj după asasinarea lui Ali Khamenei venit din Guvernul României. Nicușor Dan nu a transmis nimic după ce Israelul și SUA au atacat Iranul
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Ce s-a ales de jucătorul care a evoluat alături de Messi, Neymar, Iniesta și Suarez la Barcelona. Ce face acum pentru bani
Fanatik.ro
Ce s-a ales de jucătorul care a evoluat alături de Messi, Neymar, Iniesta și Suarez la Barcelona. Ce face acum pentru bani
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului