Blocarea Strâmtorii Ormuz, principala cauză

În același timp, analiștii anticipează că prețurile ar putea urca până la 100 de dolari, după ce atacurile americane și israeliene asupra Iranului au aruncat Orientul Mijlociu într-un nou război.

Benchmark-ul global al petrolului a crescut constant în acest an, atingând vineri pragul de 73 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din iulie, pe fondul temerilor tot mai mari privind potențiale atacuri. Tranzacțiile de tip futures sunt închise în timpul weekendului.

„Deși atacurile militare susțin în sine creșterea prețului petrolului, factorul determinant aici este blocarea Strâmtorii Ormuz”, a declarat Ajay Parmar, director de energie și rafinare la ICIS.

Majoritatea proprietarilor de tancuri petroliere, companiile mari din domeniu și casele de tranzacționare au suspendat transporturile de țiței, combustibil și gaze naturale lichefiate prin Strâmtoarea Ormuz, conform surselor comerciale, după ce Teheranul a avertizat navele să nu tranziteze calea navigabilă. Peste 20% din petrolul mondial este transportat prin Strâmtoarea Ormuz.

„Ne așteptăm ca prețurile să deschidă (după weekend) mult mai aproape de pragul de 100 de dolari pe baril și, probabil, să depășească acest nivel dacă vom asista la o blocare prelungită a strâmtorii,” a declarat Parmar.

Pierderile nete, estimate la 8–10 milioane barili/zi

Lideri din Orientul Mijlociu au avertizat Washingtonul că un război cu Iranul ar putea împinge petrolul bine peste 100 de dolari barilul, a transmis analista RBC Helima Croft. Analiştii Rabobank sunt ceva mai prudenţi, anticipând preţuri de peste 90 de dolari pe termen scurt.

Grupul OPEC+ a convenit duminică o creştere a producţiei cu 206.000 barili/zi începând din aprilie — o majorare modestă, sub 0,2% din cererea globală.

Chiar dacă o parte din fluxuri poate fi deviată prin infrastructuri alternative, închiderea Strâmtorii Ormuz ar duce oricum la pierderi nete de 8–10 milioane barili/zi, chiar şi după redirecţionarea unor volume prin conductele Arabiei Saudite (East-West) şi ale Abu Dhabi-ului, a spus economistul Rystad, Jorge Leon.

Rystad estimează că preţurile ar putea creşte cu 20 de dolari la deschiderea pieţei, până la aproximativ 92 de dolari pe baril.

Criza iraniană a determinat guvernele asiatice şi rafinăriile să reevalueze stocurile şi rutele alternative de aprovizionare. Analiştii Kpler au declarat într-un webinar că India ar putea apela la petrolul rusesc pentru a compensa eventualele pierderi din Orientul Mijlociu.

Românii pot plăti mai mult la pompă după atacurile asupra Iranului

Loviturile militare lansate de Statele Unite și Israel împotriva regimului iranian au provocat imediat reacții în lanț pe piețele energetice mondiale. Iranul a răspuns rapid, trimițând rachete asupra Israelului și asupra bazelor americane din regiune, iar consecințele economice sunt urmărite mai atent decât cele militare, scrie Wall Street Journal.

Toată atenția este concentrată asupra Strâmtorii Ormuz, culoarul maritim dintre Iran și Oman. Aproape o cincime din petrolul consumat zilnic pe glob trece prin acest punct. Navele comerciale au primit deja avertismente radio iraniene să nu intre în zonă.

Garda Revoluționară iraniană a transmis că trecerea nu mai este sigură. O blocare prelungită ar fi scenariul cel mai grav pentru economia mondială. În acest moment, după atacul asupra Iranului, traficul prin Strâmtoarea Ormuz a scăzut cu 70%.

Economiștii arată că un șoc petrolier global se transmite automat și în România, deoarece prețul combustibilului este legat de cotațiile internaționale. România produce petrol, dar nu suficient. Prețul benzinei este stabilit de piața globală, nu local.







