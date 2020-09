Prima zi de școală în Ferentari. Părinții și-au condus copiii până la poarta școlii: “Ne este puțin cam frică, dar n-avem încotro”

La prima oră a dimineții, în Ferentari, pe strada Cartojani, nr. 5, la intrarea din spate a Școlii Gimnaziale nr. 135, două femei de serviciu îmbrăcate în halate albastre mătură trotuarele de lângă clădire. Mai e o oră până la 7.30, când ar trebui să sosească primii copii.

“Măturătorii ăștia de la salubritate nu știu că aici e școală și să vină devreme? Nu vin niciodată devreme!”, întreabă una dintre femei pe un domn care stă pe trotuarul de vizavi. Acesta lucrează la salubritate și așteaptă mașina care strânge gunoiul. “Nu știu ce să vă spun, că eu lucrez pe bulevardele mari, nu știu ce program au pe străduțe”, îi răspunde bărbatul. La un sfert de oră, sosește și mașina și ridică gunoiul.



Școala a fost pregătită pentru a-i primi pe elevi pe rând și separat, clasele mici vin la intrarea din fața școlii, iar clasele mai mari intră prin spatele clădirii.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Prima elevă care sosește e în clasa a II-a și e bucuroasă. A venit însoțită de mama ei. “Am emoții pentru ea. Ne este puțin cam frică, dar n-avem încotro”, spune părintele. Întrebată ce știe despre COVID-19, eleva răspunde că nu-i place, dar că anul școlar i se pare frumos. “Trebuie să păstrăm un metru distanță. Nu mai e nimic ca înainte”, o învață mama.

Recomandări Început de școală la sat: împărţind covrigii cu câinii şi făcându-și lecțiile la lanternă, o fetiţă dintr-un sat din Vâlcea visează la facultatea de medicină veterinară

Prima elevă care a ajuns la școala din Ferentari

În curtea școlii elevii sunt așezați pe locurile marcate cu galben, la un metru unii de ceilalți. Părinții îi lasă la poartă și îi îndrumă de la distanță.

Învățătoarea-“înger” din curtea școlii

O învățătoare îți atrage atenția pentru că e are aripi și o coroniță pe cap. Vrea să fie înger azi. “M-am îmbrăcat așa pentru că îmi aștept îngerașii. Îi așteptăm cu drag întotdeauna și trecem peste aceste condiții. Eu, cel puțin, pot să trec peste ele și să nu existe, să le facem atât de frumoase și spectaculoase, încât tot ce se petrece acum să nu existe”, spune învățătoarea Daniela Neagoe.

Învățătoarea Daniela Neagoe

De la 7.30 intră la cursuri elevii de clasele I și a II-a. Directoarea Școlii nr. 135 n-a dormit azi noapte.



Recomandări De ce nu are candidatul Florin Călinescu banii de la PRO TV în declarația de avere. “Scrieți numai prostii despre mine”

Ne-am pregătit într-un ritm mai mult decât alert, pentru că eu am fost numită la 1 septembrie, nu prea se făcuse cam nimic. Și în două săptămâni am reușit să facem ce ați găsit în școală. Ștefania Călinescu Andrei, directoare Școala nr. 135:

Pentru că școala este destul de veche, din 1947, clasele nu sunt foarte mari. “Sub nicio formă nu aș fi putut să bag jumătate de clasă. Și în situația aceasta am făcut o combinație verde cu roșu, în ideea că 10 clase de primar, respectiv pregătitoarele, I și a II-a vin la școală în sistemul «face to face». La fel și clasele a V-a și a VIII-a. Am preferat să nu aduc clasa a IV-a la școală, pentru că își cunosc învățătorul și profesorii, dar copiii de clasa a V-a se dezlipesc de învățătoare și atunci îi aduc la școală în schimbul doi tocmai să-și cunoască dirigintele și profesorii. E un scenariu galben adaptat”, detaliază directoarea scenariul după care funcționează școala.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

O oră și 40 de minute, pauza între schimburile de elevi

Clasele clasele I și a II-a intră la 7.30 la cursuri și termină la 10.05, iar clasele pregătitoare, la 8 și ies la 10.10, pentru ca intrarea să se facă eșalonat.

Recomandări DNA nu lămurește nici după un an dacă firmele liderului USR, Dan Barna, sunt vizate într-un dosar penal

“Am lăsat aproape o oră și 40 de minute între schimburi pentru curățenie și dezinfecție. La 11.45 intră clasa a V-a, ei au ora de 45 de minute, foarte aproape de realitatea dinainte, cu pauză de 5 minute, iar mersul la toaletă va fi în primele 5 minute și în ultimele 5 minute ca să nu se întâlnească prea mulți. Copiii stau în aceeași clasă și aceeași bancă”, mai spune directoarea.

Ștefania Călinescu Andrei, directoare Școala nr. 135

În curtea din spatele școlii, așezarea elevilor pentru a intra în clase este similară. Cu măștile pe față, elevii se salută cu cotul sau cu piciorul. “Păstrați distanța”, se aude din când în când. Părinții nu sunt primiți în curte, sunt strânși în poarta școlii, larg deschisă.

“E un început pentru noi. Până acum nu ne-am confruntat cu această problemă și împreună cu ei încercăm să fie totul bine, mai ales că sunt receptivi și or să fie de acord cu noile măsuri, așa cum sunt ele”, arată Adriana, învățătoare de la clasa I.

Îmi e teamă de infectare, pentru că am și eu părinți, am persoane în vârstă în familie, au și ei părinți și bunici care sunt cu grad ridicat de risc, dar trebuie să mergem mai departe, lucrurile trebuie să continue. Adriana, învățătoare:

De pe margine, părinții se uită lung după copii aliniați în curtea școlii. Unii nu au măști. Și nici nu cred în virus. “Foarte prost, pentru că nu e organizarea cum a fost înainte. Copiii trebuiau așteptați cu flori, nu ca pe animale cu măști la gură. Nu este niciun virus, numai să ia bani”, își expune o mămică nemulțumirea.

Unii părinți s-au arătat nemulțumiți de faptul că elevii trebuie să poarte măști

La ora 8 copiii sunt îndrumați către clase. Începe prima oră din noul an școlar.



“Nu știu dacă îl las, am venit să văd cum e”



La câteva străzi distanță, la Școala 136, din Prelungirea Ferentari, nr. 74, părinții elevilor de la clasele primare stau strânși la intrarea laterală. Aurelia Stoica are un copil în clasa a II-a. A venit în prima zi să vadă cum este, dar nu vrea să-l lase pe copil la școală. E nemulțumită de aglomerația de la poarta școlii. “Nu știu dacă îl las, am venit să văd cum e. Nu poți să-l lași. Noi cum vedem cum au făcut în clasă. Ce facem, îl aruncăm în clasă și asta e?”, spune părintele.

Aurelia Stoica are un copil în clasa a II-a

Alți părinți spun însă că e mai bine să vină la școală, pentru că învață mult mai bine.



“Am cinci copii aici. Are decât fata tabletă, dar toți copiii învață de la ea. Și acasă învață copiii, dar nu e ca la școală. Eu nu știu carte, ce să le învăț eu?”, spune Norica, o bunicuță care a venit cu cinci nepoți la școală. Femeia i-a învățat de acasă cum să se comporte la școală.

“Și dimineață le-am spus «Vezi, mamă, ce faceți la școală. Nu beți apă după alții. Nu vă luați în brațe, nu vă pupați». Acasă eram cu gura pe ei și nu s-au îmbolnăvit, dar la școală eu știu, sunt copii”, a mai arătat bunica.

O bunică și-a însoțit nepoții în prima zi la școală

Directoarea Școlii nr. 136 arată că elevii vor învăța în sistem hibrid, după un orar modular, astfel încât să nu se aglomereze clasele. Unii dintre elevi vor sta acasă, iar alții, în clase. Însă, deocamdată, nu au venit echipamentele video astfel încât cei care stau acasă să poată vedea lecția din clasă.

“Am asigurat copiii și părinții că tot ceea ce se face săptămâna asta, până vor veni device-urile, se va face și săptămâna următoare pentru ceilalți. Fără probleme”, a spus Laura Verde, directoarea de la Școala nr. 136.

Școala are suficiente materiale sanitare pentru început. “Mai sunt de venit câteva materiale, dar siguranța lor e asigurată”, arată directoarea.

În prima zi de școală, peste 2,8 milioane de elevi din România au început anul școlar 2020-2021, cei mai mulți în scenariul verde, cu toți elevii în clase.

PARTENERI - GSP.RO Selfieurile ucigașe! 10 poze făcute fix înainte ca protagoniștii să moară

PARTENERI - PLAYTECH Adriana Iliescu, decizie de ultimă oră în privința fiicei sale! Este bolnavă, dar a obligat-o pe Eliza să facă asta!

HOROSCOP Horoscop 14 septembrie 2020. Fecioarele au nevoie de un efort ca să își păstreze echilibrul interior