Conflictul dintre Israel și Hezbollah continuă

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că întâlnirea reprezintă o „oportunitate istorică” de a reduce influența Hezbollah în regiune.

„Acesta este un proces, nu un eveniment. Va dura timp, dar considerăm că merită acest efort”, a spus Rubio. Libanul și Israelul, care nu întrețin relații diplomatice, nu s-au mai întâlnit la acest nivel din 1993.

De la începutul operațiunilor militare israeliene în Liban, pe 2 martie 2026, peste 2.000 de persoane și-au pierdut viața, conform datelor BBC. Luptele au izbucnit la câteva zile după atacurile aeriene lansate de SUA și Israel asupra Iranului.

În contextul negocierilor, Hezbollah a revendicat 24 de atacuri asupra forțelor israeliene și a comunităților din nordul Israelului în ziua discuțiilor, alimentând tensiunile.

Potrivit oficialilor libanezi, scopul discuțiilor este stabilirea unui armistițiu, dezarmarea Hezbollah și evitarea unei noi ocupații israeliene de lungă durată în sudul Libanului. Președintele libanez, Joseph Aoun, a declarat că speră ca negocierile să „marcheze începutul sfârșitului suferinței poporului libanez, în general, și a celor din sud, în special”.

Influența Hezbollah în Liban

Hezbollah, o grupare fondată în 1982, domină sudul predominant șiit al Libanului și suburbiile sudice ale capitalei Beirut. De asemenea, politicienii afiliați grupării dețin două funcții ministeriale în guvernul libanez.

Cu toate acestea, relația dintre Hezbollah și guvernul central al Libanului s-a deteriorat, mai ales după ce gruparea a intervenit în războiul dintre Israel și Iran, principalul său susținător.

Președintele Aoun a subliniat că „singura soluție” pentru acest conflict este ca armata libaneză să fie responsabilă exclusiv de securitatea zonei de la granița internațională recunoscută, fără implicarea altor părți. Totuși, capacitatea guvernului de a controla Hezbollah rămâne limitată.

Respingerea acordurilor de către Hezbollah

Înainte de discuții, un membru de rang înalt al Hezbollah a declarat pentru Associated Press că gruparea nu va respecta niciun acord convenit la Washington.

„Nu suntem interesați sau preocupați de rezultatele acestei negocieri între Liban și inamicul israelian”, a afirmat Wafiq Safa, membru al consiliului politic Hezbollah.

„Nu suntem obligați să respectăm ceea ce au convenit ei”, a mai adăugat Safa.

Negocieri paralele între SUA și Iran

În același timp, negocieri între SUA și Iran au avut loc în Pakistan, unde Iranul a cerut includerea Libanului într-un eventual armistițiu. Cu toate acestea, atât SUA, cât și Israelul au respins această propunere.

Un oficial al Departamentului de Stat american a declarat pentru BBC că discuțiile dintre Israel și Liban au fost planificate cu o lună înainte de confirmarea negocierilor cu Iranul la Islamabad.

„Așa cum a spus președintele, nu există nicio legătură între negocierile dintre SUA și Iran la Islamabad și discuțiile dintre Israel și Liban”, a subliniat oficialul.

„Iranul a târât poporul libanez într-un război, așa că nu se poate pretinde protectorul Libanului”, mai spune oficialul.

Același oficial a adăugat că „Iranului nu i se va mai permite să dicteze viitorul Libanului”.

De la începutul ostilităților recente, peste un milion de persoane au fost strămutate, iar situația umanitară din Liban continuă să se deterioreze.

