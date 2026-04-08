Armata israeliană a anunțat mai devreme că s-a dedat celei „mai mari lovituri coordonate” împotriva Hezbollah începând cu 2 martie, vizând peste 100 de obiective militare ale mișcării, în sudul Libanului și în capitala țării, Beirut. Aceste bombardamente au avut loc după ce Israelul a precizat că armistițiul americano-iranian nu include și Libanul.

Atacuri efectuate fără avertizarea populației

Atacurile simultane s-au produs fără avertizare prealabilă asupra Beirutului, provocând scene de panică la o oră de trafic intens.

„Am văzut o lovitură, a fost foarte puternică, au fost uciși copii, alții au brațele tăiate”, a declarat pentru AFP Yasser Abdallah, angajat al unui magazin de electrocasnice din centrul capitalei Libanului.

Unul dintre atacuri a vizat un imobil de pe Corniche Mazraa, una din principalele artere din Beirut, străbătută de numeroase ambulanțe.

„Am văzut avionul atacând, oamenii au început să fugă în toate direcțiile și fumul să se ridice”, a mărturisit un bărbat care s-a prezentat drept Ali Younes.

Ținte lovite în zone civile

Bombardamente au avut loc și la periferia sudică a Beirutului, un bastion al Hezbollah, precum și în mai multe zone din sudul și estul Libanului.

Armata israeliană a precizat că atacurile de miercuri au fost „plănuite cu atenție, pe parcursul mai multor săptămâni”, în baza unor „informații precise”.

De asemenea, armata israeliană a recunoscut că majoritatea țintelor lovite de aflau în zone civile și a acuzat Hezbollah că îi „folosește în mod cinic pe civili drept scuturi umane”.

Zeci de morți și sute de răniți

Ministerul Sănătății din Liban a anunțat un bilanț preliminar de „zeci de morți și sute de răniți” și a denunțat o „escaladare periculoasă”.

Prim-ministrul libanez Nawaf Salam a făcut apel miercuri la „prietenii Libanului” să intervină pentru a opri astfel de atacuri „prin toate mijloacele”.

Un nou apel la evacuarea orașului istoric Tir

Armata israeliană a cerut din nou miercuri locuitorilor din Tir, în sudul Libanului, să evacueze orașul. Anterior, armata israeliană a cerut evacuarea tuturor localităților situate la sud de râul Litani și până la granița cu Israel, unde intenționează să instaleze o zonă tampon în scopul protejării comunităților din nordul Israelului.

Pe 2 martie, armata israeliană a extins frontul de război în Liban, după ce Hezbollah a atacat Israelul ca represalii pentru operațiunea militară americano-israeliană „Epic Fury” lansată pe 28 februarie împotriva regimului din Iran. De atunci, armata israeliană a condus o ofensivă aeriană și terestră acerbă în teritoriul libanez, soldată cu peste 1.500 de morți și 4.800 de răniți.

