Ce a spus Donald Trump despre noul lider al Ungariei

Informațiile au fost făcute publice de corespondentul ABC News la Washington, Jonathan Karl, într-o postare pe platforma X.

„Într-o conversație purtată mai devreme astăzi, președintele Trump mi-a spus că nu este îngrijorat de înfrângerea lui Viktor Orbán în Ungaria și că îl apreciază pe viitorul prim-ministru Peter Magyar: «Cred că tipul cel nou va face treabă bună – e un om de treabă».”, a scris Jonathan Karl, într-o postare pe platforma X.

Trump a subliniat că nu consideră rezultatul alegerilor ca fiind problematic și a transmis un mesaj pozitiv despre noul lider.

Peter Magyar, duminică seara, 12 aprilie, la Budapesta, după ce s-a anunțat rezultatul alegerilor din Ungaria, pe care partidul său, Tisza, le-a câștigat. Foto. Profimedia Images

Trump: „Nu m-am implicat prea mult în campania asta”

Președintele Americii a comentat și implicarea sa în campania electorală din Ungaria, unde anterior îl susținuse pe Viktor Orbán.

De asemenea, Trump a spus că nu știe dacă prezența sa, în locul celei a lui JD Vance la Budapesta, ar fi schimbat rezultatul alegerilor.

„Era cu mult în urmă”, a spus Trump. „Nu m-am implicat prea mult în campania asta. Totuși, Viktor e un om bun.”

Trump a remarcat că noul prim-ministru are legături politice cu partidul lui Orban și poziții similare în anumite domenii, cum ar fi imigrația.

„Cred că va fi bun.”, a mai spus Donald Trump.

In a conversation earlier today, President Trump told me he was not concerned about Viktor Orban's loss in Hungary -- and that he likes incoming PM @magyarpeterMP



"I think the new mans going to do a good job — hes a good man."



He said he didn't know if it would have made a… — Jonathan Karl (@jonkarl) April 15, 2026

Péter Magyar, lider al partidului Tisza, a fost anterior membru al formațiunii Fidesz, ceea ce explică, potrivit lui Trump, apropierea ideologică, în special în ceea ce privește politica privind imigrația.

Declarațiile lui Donald Trump sunt considerate surprinzătoare, având în vedere relația apropiată pe care acesta a avut-o cu Viktor Orban în ultimii ani.

Liderul SUA l-a susținut public pe Orban în campania electorală, acestea le-a cerut maghiarilor să voteze cu președintele Fidesz.

Donald Trump și Viktor Orban. Foto: Profimedia

Cu toate acestea, victoria lui Péter Magyar, după 16 ani de guvernare a lui Orban, pare să fi determinat o schimbare rapidă de ton din partea lui Trump.

Alegerile din Ungaria au adus o schimbare majoră de direcție politică, după ce un număr record de alegători a susținut o alternativă de centru-dreapta cu orientare proeuropeană.

