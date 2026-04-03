Va susține un discurs

Vizita, confirmată oficial joi, subliniază sprijinul puternic de care se bucură liderul Fidesz în rândul conservatorilor americani conduși de Donald Trump, potrivt News.ro.

JD Vance va fi însoțit în această deplasare de soția sa, Usha Vance. Potrivit unui comunicat oficial, vicepreședintele american are în program susținerea unui discurs axat pe „parteneriatul generos dintre Ungaria și Statele Unite”, subliniind legăturile strânse dintre cele două administrații.

Conservatorul în vârstă de 41 de ani rămâne cel mai aprig contestatar american al curentului progresist european. În cadrul administrației, el promovează activ o alianță cu forțele de dreapta radicală din Europa, poziționându-se ferm împotriva guvernelor centriste.

Vizita lui JD Vance este un semnal clar de susținere pentru Viktor Orbán înainte de scrutinul din 12 aprilie. Aflat la putere de 16 ani și cunoscut pentru legăturile strânse cu Moscova, premierul maghiar s-ar bucura, conform analiștilor, și de un sprijin clandestin din partea Rusiei pentru a-și securiza un nou mandat.

Orbán mizează totul pe cartea suveranismului

Parlamentarii europeni critică dur „propaganda incendiară” a guvernului de la Budapesta. Într-o declarație emisă miercuri, aceștia au descris atmosfera preelectorală drept „toxică”, subliniind că liderul naționalist încearcă astfel să gestioneze nemulțumirile cetățenilor legate de starea economiei.

Depășit în sondaje de rivalul său, Péter Magyar, Viktor Orbán mizează totul pe cartea suveranismului. Campania sa electorală vizează acum două ținte principale: Uniunea Europeană și Ucraina, într-o tentativă de a mobiliza electoratul dur înaintea scrutinului.

Administrația de la Washington își arată solidaritatea cu regimul de la Budapesta. După vizita de susținere a lui Marco Rubio, care i-a urat personal „succes” lui Viktor Orbán, susținerea a fost reconfirmată chiar de președintele american în luna februarie. Acesta l-a descris pe premierul maghiar drept un lider „puternic și influent”, capabil să obțină „rezultate fenomenale”.

„Prețul votului”

Ungurii se pregătesc să meargă la urne pe 12 aprilie, într-un scrutin considerat cel mai important de la căderea comunismului. Totuși, alegerile nu vor fi echitabile, deoarece premierul Viktor Orbán a remodelat sistemul electoral în favoarea partidului său, Fidesz, prin tactici controversate. Potrivit POLITICO, liderul maghiar a creat un sistem care favorizează partidul său prin măsuri precum manipularea circumscripțiilor, controlul mass-mediei și presupusa cumpărare de voturi.

Un documentar exploziv intitulat „Prețul votului” dezvăluie mecanismele prin care partidul lui Viktor Orban cumpără voturile maghiarilor. Investigația prezintă dovezi despre cum rețele organizate, legate de grupuri politice (în special menționând „Comunitatea de Acțiune” – DE Akcióközösség), profită de sărăcia extremă pentru a obține voturi. În multe cazuri, prețul unui vot este infim, constând în pachete alimentare sau sume modice de bani, relatează Transtelex.



