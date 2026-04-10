Viktor Orban, sprijinit de Donald Trump: „Nu va dezamăgi poporul maghiar”

În mesajul său, Donald Trump l-a numit pe Orban un „lider cu adevărat puternic și influent” și a lăudat relația strânsă dintre cei doi în timpul mandatului său prezidențial. 

„Ungaria: IEȘIȚI LA VOT ȘI VOTAȚI PENTRU VIKTOR ORBAN”, a scris Trump. 

„El este un prieten adevărat, un luptător și un CÂȘTIGĂTOR, și are sprijinul meu complet și total pentru realegerea sa în funcția de prim-ministru al Ungariei – VIKTOR ORBAN NU VA DEZAMĂGI NICIODATĂ MARELE POPOR AL UNGARIEI. SUNT ALĂTURI DE EL PÂNĂ LA CAPĂT!”

Postarea include și o fotografie cu cei doi lideri, realizată în noiembrie 2022, în timpul unei întâlniri la Casa Albă. Discuțiile de atunci au abordat solicitarea lui Orbán de a obține o derogare pentru importul de petrol rusesc, pe fondul sancțiunilor internaționale impuse Rusiei de către SUA și aliații săi.

„Relațiile dintre Ungaria și Statele Unite au atins noi culmi de cooperare și realizări spectaculoase sub administrația mea, în mare parte datorită prim-ministrului Orban.”, a mai scris Donald Trump.

Aceasta nu este prima dată când Donald Trump își manifestă sprijinul pentru Viktor Orban. 

Președintele american l-a susținut public și în alegerile din 2022, subliniind legăturile strânse dintre cele două țări și colaborarea lor pe plan economic și politic. 

„Aștept cu nerăbdare să continui să lucrez îndeaproape cu el, astfel încât ambele țări să poată avansa și mai mult pe această cale extraordinară către SUCCES și cooperare”, a adăugat Trump în mesajul său.

Alegeri parlamentare în Ungaria 2026

Viktor Orban, aflat la conducerea Ungariei din 2010, este o figură controversată pe scena politică internațională. În timp ce susținătorii săi de dreapta apreciază stilul său de guvernare „iliberal”, criticii îl acuză de subminarea statului de drept, restrângerea libertății presei și favorizarea oligarhilor locali. 

De asemenea, relația sa strânsă cu președintele rus Vladimir Putin și opoziția față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană au atras numeroase critici.

Alegerile generale din Ungaria, din 12 aprilie sunt considerate de mulți cea mai mare provocare politică pentru Orban, susținut de partidul Fidesz. 

Conform Reuters, sondajele independente indică posibila obținere a unei majorități de două treimi în Parlament de către partidul de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar. 

Într-un interviu recent acordat Associated Press, Magyar a descris scrutinul ca pe un „referendum” privind poziția Ungariei pe scena internațională. 

„Ungurii încă consideră că pacea și dezvoltarea Ungariei sunt garantate de apartenența la Uniunea Europeană și la NATO. Cred că acesta va fi într-adevăr un referendum privind locul țării noastre în lume.”, a declarat liderul opoziției.

Conform rezultatelor ultimului sondaj înainte de alegerile din Ungaria, 48% din populația eligibilă intenționează să voteze pentru partidul Tisza, condus de Peter Magyar, 30% pentru Fidesz, al lui Viktor Orban, și 4% pentru Partidul „Mi Hazánk” Mozgalom – Mișcarea Patria Noastră.

