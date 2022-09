Hotărârea Judecătoriei Sectorului 6, prin care a fost luată măsura controlului judiciar față de părintele Visarion Alexa, a fost contestată atât de preot, cât și de procurori.

Dosarul urmează să fie înaintat Tribunalului București, magistrații de aici vor decide dacă preotul va ajunge după gratii sau va fi cercetat în stare de libertate.

Preotul Visarion Alexa, reținut pentru agresiune sexuală

Visarion Alexa a fost reținut vineri pentru 24 de ore, fiind acuzat că în luna aprilie ar fi agresat o femeie în timpul spovedaniei.

Contactată de Libertatea, avocata preotului Visarion Alexa nu a dorit să mai comenteze acuzațiile aduse împotriva clientului său.

„Nu am acceptul părintelui, potrivit contractului de asistență juridică, să ofer relații presei. Dânsul dorește să fie păstrat secretul profesional și nu am cum să ofer informații din anchetă”, a precizat avocata Mariana Mihai.

La ieșirea din sală, după judecarea propunerii de arestare, avocata preotului le declarase jurnaliștilor prezenți la instanță că între preot și femeia care l-a reclamat a existat o relație de prietenie de aproximativ doi ani.

„Dânsa comunica aproape non-stop, noaptea, ziua, cu părintele și în această, să zic așa, relație, pe fondul acelei prietenii și abordări personale, a intervenit și acest incident din aprilie 2022”, a declarat avocat Mihai după judecarea propunerii de arestare.

Stenograme între preot și victimă

Postul România TV a publicat duminică fragmente cu stenogramele unei discuții purtate de preot și femeia care l-a reclamat. În luna aprilie femeia susține că a fost agresată de preot, iar în iulie a depus plângere la Secția 20 Poliție. Avocata Mariana Mihai nu a infirmat înregistrarea apărută în spațiul public, menționând că aceasta a fost realizată în luna august.

Victima: Ca și preot m-ați atins sau ca prieten?

Preot: Ca prieten…

Victima: Dar că s-a întâmplat într-un loc sfânt?

Preot: Nu te stresa, sfânt e tot universul, e făcut de Dumnezeu. (…)

Victima: Vreau să știu treaba cu dicționarul… Și explicațiile. Corpul meu s-a simțit ca la inventar. Mâinile dumneavoastră pe pielea feselor mele, pe abdomen, pe sâni, în partea intimă…

Preot: (…) E un gest de afecțiune, nu inventar.

Victima: E un gest de afecțiune din partea dumneavoastră că v-ați bucurat mai mult de atingeri mai ales că eu încercam să vă opresc și repetam că nu e voie. Corpul meu fiind inert, mai ales că sunteți preot și totul a avut loc într-un lăcaș sfânt. Și m-ați și împărtășit.

Preot: (…) Să nu cazi în ispita dorinței de a te răzbuna. Răzbunarea rănește și pe alții, dar mai ales pe tine.

Întrebată dacă înregistrările care au apărut în spațiul public sunt autentice, avocata preotului a declarat că „sunt niște convorbiri care au avut loc în august 2022”.

„Stiu că s-a discutat. Eu nu am o fotocopie după aceste convorbiri, că nu am avut când să le obțin”, a declarat, pentru Libertatea, avocata Marian Mihai.

Preotul spune că s-a lăsat ispitit

Potrivit surselor judiciare, citate de RTV, preotul Visarion Alexa a recunoscut că a atins-o pe femeia în vârstă de 37 de ani, declarând că a fost ispitit.

„Tricoul persoanei vătămate s-a ridicat, moment în care i-a atins pielea în zona lombară, a mângâiat-o pe spate, pe sub tricou, a arătat că i-a palpat sânul, apăsând-o și că nu-și mai amintește dacă a sărutat-o pe ureche întrucât eram prea concentrat pe sânul ei“ (…) Ulterior, și-a introdus mâna pe sub bluză și i-a atins sânii, i-a forțat bata blugilor, a reușit să ajungă cu mâna în zona vaginului, sub lenjeria intimă”, extras din propunerea de arestare, citat de RTV.

În vârstă de 46 de ani, preotul Visarion Alexa este unul dintre cei mai cunoscuți preoți din România, fiind activ pe rețelele sociale, dar și în spațiul mass-media.

Preotul Visarion Alexa a fost suspendat de la slujire până la finalizarea anchetei, a anunțat Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al BOR. Acesta a precizat, de asemenea, Arhiepiscopia Bucureștilor va deschide propria anchetă în acest caz.

