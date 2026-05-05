Obligată să returneze salarii după o eroare de plată

Concedierea a avut loc în februarie 2025, după numeroase absențe medicale și o perioadă îndelungată de concediu fără plată. La mai bine de un an de la pierderea locului de muncă, profesoara a primit o notificare din partea Ministerului Economiei privind recuperarea sumei de 18.078,23 de euro brut, adică 13.920,23 de euro net.

Astfel, femeia trebuie să ramburseze aproape 14.000 de euro către Trezoreria Statului din Trieste-Gorizia.

Motivul invocat este că în timpul a 11 luni de concediu medical ar fi trebuit să primească salarii reduse, iar în cele șapte luni și jumătate de concediu fără plată nu ar fi trebuit să încaseze deloc bani. Cu toate acestea, salariul a continuat să fie virat integral.

Sindicatul acuză birocrația

Potrivit lui Giuseppe Mancaniello, secretar general al Flc Cgil Pordenone, situația este rezultatul unor întârzieri administrative.

„Din cauza birocrației, colega noastră se vede acum obligată să plătească 14.000 de euro dintr-odată. O persoană cu probleme de sănătate nu poate verifica în fiecare lună dacă suma primită este corectă. Reducerea ar trebui să se aplice imediat, pe măsură ce zilele de concediu medical se prelungesc, și nu să se solicite bani după ani”, a declarat Mancaniello.

Sindicatul a precizat că profesoara va solicita plata eșalonată a datoriei, însă, după mai bine de un an fără venituri, situația rămâne dificilă.

O carieră afectată de probleme de sănătate

Conform legislației, cadrele didactice primesc salariu integral în primele nouă luni de concediu medical, 90% între a zecea și a douăsprezecea lună și 50% între lunile 13 și 18. După această perioadă, concediul poate fi prelungit fără plată, iar depășirea termenului duce la concediere.

În cazul profesoarei, perioada de concediu medical cu salariu redus a început în februarie 2023 și a totalizat aproximativ 330 de zile.

Din martie 2023 au alternat și perioade de concediu fără plată, însumând circa 223 de zile.

Apel pentru ajutor

După ce a predat la Trieste, profesoara a fost transferată la un liceu din Pordenone. Din cauza problemelor de sănătate – femeia se deplasează cu ajutorul unei cârje – a fost ulterior repartizată la biblioteca școlii.

În prezent, femeia de 62 de ani, care are două diplome în domeniul umanist, se apropie de vârsta pensionării, dar are nevoie urgentă de un loc de muncă. Ea trebuie să continue să plătească o îngrijitoare și să aibă grijă de mama sa în vârstă de 90 de ani. „Dacă va solicita, vom cere reintegrarea sa în muncă. Există termen până la 15 ianuarie”, a mai spus reprezentantul sindical.

Începând cu 1 ianuarie 2027, vârsta legală de pensionare din Italia va crește treptat. Astfel, în 2027, vârsta minimă pentru pensia la limită de vârstă va fi de 67 de ani și o lună, iar pentru pensionarea anticipată vor fi necesari 42 de ani și 11 luni de muncă pentru bărbați și 41 de ani și 11 luni pentru femei.

În 2028, aceste condiții vor deveni și mai stricte: vârsta de pensionare va ajunge la 67 de ani și 3 luni, iar pentru pensionarea anticipată vor fi necesari 43 de ani și o lună de contribuții pentru bărbați și 42 de ani și o lună pentru femei. În plus, pentru a beneficia de pensia de vârstă, contribuabilii trebuie să fi acumulat cel puțin 20 de ani de contribuții.

Citește și: Cum a pierdut un român din Italia ajutorul pentru invaliditate, deși era surd

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Live Text. Votul moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR s-a terminat. Guvernul Bolojan a picat cu 281 voturi
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E breaking news, doamnelor și domnilor!!! Răsturnare de situație, ce s-a întâmplat la votul pentru moțiune în urmă cu doar câteva minute. E de neimaginat
Viva.ro
E breaking news, doamnelor și domnilor!!! Răsturnare de situație, ce s-a întâmplat la votul pentru moțiune în urmă cu doar câteva minute. E de neimaginat
„Mie mi-ar fi rușine”. Ilie Bolojan, atac neașteptat în Parlament. Ce a spus premierul cu câteva minute în urmă, la votul moțiunii
Unica.ro
„Mie mi-ar fi rușine”. Ilie Bolojan, atac neașteptat în Parlament. Ce a spus premierul cu câteva minute în urmă, la votul moțiunii
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Tatăl vedetei lui Chivu la Inter e vânzător de fructe și are o relație aparte cu fiul lui: „La noi e lege!”
GSP.RO
Tatăl vedetei lui Chivu la Inter e vânzător de fructe și are o relație aparte cu fiul lui: „La noi e lege!”
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.RO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Iubita lui Ilie Bolojan, îngerul din umbră. Când toți îl atacă, ea îl susține. Ce informații au apărut despre misterioasa Ioana Fâșie. Imagini rare, de cuplu
Libertateapentrufemei.ro
Iubita lui Ilie Bolojan, îngerul din umbră. Când toți îl atacă, ea îl susține. Ce informații au apărut despre misterioasa Ioana Fâșie. Imagini rare, de cuplu
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Avantaje.ro
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu
Tvmania.ro
Ana Bodea și Monica Bîrlădeanu au făcut furori la Premiile Gopo 2026. Cine a purtat cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu

Alte știri

Un șofer român a plătit pe loc amenda de 1.150 de euro, dar tot a rămas fără mașina de lux Lexus și fără permis, pe o șosea din Franța
Știri România 13:23
Un șofer român a plătit pe loc amenda de 1.150 de euro, dar tot a rămas fără mașina de lux Lexus și fără permis, pe o șosea din Franța
Lovitură pentru pariori: nu mai pot juca bilete în agențiile unei mari case de pariuri!
Știri România 12:19
Lovitură pentru pariori: nu mai pot juca bilete în agențiile unei mari case de pariuri!
Parteneri
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Adevarul.ro
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Cum arăta în urmă cu 16 ani soția lui Cristi Chivu. Adelina a luat o pauză lungă de la televiziune
Fanatik.ro
Cum arăta în urmă cu 16 ani soția lui Cristi Chivu. Adelina a luat o pauză lungă de la televiziune
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
Vlog de Superliga. Cu decibelmetrul la Universitatea Craiova - Dinamo
Vlog de Superliga. Cu decibelmetrul la Universitatea Craiova - Dinamo
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Parteneri
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Elle.ro
Cel mai bine îmbrăcate vedete la MET GALA 2026! Vezi care sunt celebritățile care au impresionat cu ținutele purtate la eveniment. Galerie foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! Absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Radu Vâlcan, detalii despre întâlnirea cu Mihaela Rădulescu în Monaco. Ce a observat la vedetă: „Am redescoperit-o”
Stiri Mondene 14:30
Radu Vâlcan, detalii despre întâlnirea cu Mihaela Rădulescu în Monaco. Ce a observat la vedetă: „Am redescoperit-o”
Anunțul făcut de CRBL după doi ani de relație cu Olga Guțanu: „Toți devin experți”
Stiri Mondene 14:24
Anunțul făcut de CRBL după doi ani de relație cu Olga Guțanu: „Toți devin experți”
Parteneri
„Nu îmi trebuia celebritate”. Cum a început povestea de dragoste dintre Adelina și Cristi Chivu
TVMania.ro
„Nu îmi trebuia celebritate”. Cum a început povestea de dragoste dintre Adelina și Cristi Chivu
"Moartea soţiei mele este un circ pentru el". Soţul Valentinei, ameninţat cu tribunalul de medicul estetician
ObservatorNews.ro
"Moartea soţiei mele este un circ pentru el". Soţul Valentinei, ameninţat cu tribunalul de medicul estetician
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Este informația momentului după ce Guvernul Bolojan a picat! Ce s-a întâmplat imediat după numărătoarea voturilor!
Parteneri
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
GSP.ro
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Cheltuieli exorbitante ale Comisiei Europene și Parlamentului European
Mediafax.ro
Cheltuieli exorbitante ale Comisiei Europene și Parlamentului European
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Wowbiz.ro
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Ce urmează constituțional dacă Guvernul Bolojan cade
Mediafax.ro
Ce urmează constituțional dacă Guvernul Bolojan cade
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs
KanalD.ro
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs

Politic

Live Text. Votul moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR s-a terminat. Guvernul Bolojan a picat cu 281 voturi
LiveText
Politică 14:38
Live Text. Votul moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR s-a terminat. Guvernul Bolojan a picat cu 281 voturi
Prima reacție a USR, după ce a picat Guvernul Bolojan: „Nu vom negocia un nou guvern cu PSD”
Politică 14:36
Prima reacție a USR, după ce a picat Guvernul Bolojan: „Nu vom negocia un nou guvern cu PSD”
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Prima națională a României care merge să joace în Ucraina după începutul războiului. Andrii Șevcenko, șocat: „Alții s-au ferit să accepte! Le-a fost frică”. Exclusiv
Fanatik.ro
Prima națională a României care merge să joace în Ucraina după începutul războiului. Andrii Șevcenko, șocat: „Alții s-au ferit să accepte! Le-a fost frică”. Exclusiv
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea