Obligată să returneze salarii după o eroare de plată

Concedierea a avut loc în februarie 2025, după numeroase absențe medicale și o perioadă îndelungată de concediu fără plată. La mai bine de un an de la pierderea locului de muncă, profesoara a primit o notificare din partea Ministerului Economiei privind recuperarea sumei de 18.078,23 de euro brut, adică 13.920,23 de euro net.

Astfel, femeia trebuie să ramburseze aproape 14.000 de euro către Trezoreria Statului din Trieste-Gorizia.

Motivul invocat este că în timpul a 11 luni de concediu medical ar fi trebuit să primească salarii reduse, iar în cele șapte luni și jumătate de concediu fără plată nu ar fi trebuit să încaseze deloc bani. Cu toate acestea, salariul a continuat să fie virat integral.

Sindicatul acuză birocrația

Potrivit lui Giuseppe Mancaniello, secretar general al Flc Cgil Pordenone, situația este rezultatul unor întârzieri administrative.

„Din cauza birocrației, colega noastră se vede acum obligată să plătească 14.000 de euro dintr-odată. O persoană cu probleme de sănătate nu poate verifica în fiecare lună dacă suma primită este corectă. Reducerea ar trebui să se aplice imediat, pe măsură ce zilele de concediu medical se prelungesc, și nu să se solicite bani după ani”, a declarat Mancaniello.

Sindicatul a precizat că profesoara va solicita plata eșalonată a datoriei, însă, după mai bine de un an fără venituri, situația rămâne dificilă.

O carieră afectată de probleme de sănătate

Conform legislației, cadrele didactice primesc salariu integral în primele nouă luni de concediu medical, 90% între a zecea și a douăsprezecea lună și 50% între lunile 13 și 18. După această perioadă, concediul poate fi prelungit fără plată, iar depășirea termenului duce la concediere.

În cazul profesoarei, perioada de concediu medical cu salariu redus a început în februarie 2023 și a totalizat aproximativ 330 de zile.

Din martie 2023 au alternat și perioade de concediu fără plată, însumând circa 223 de zile.

Apel pentru ajutor

După ce a predat la Trieste, profesoara a fost transferată la un liceu din Pordenone. Din cauza problemelor de sănătate – femeia se deplasează cu ajutorul unei cârje – a fost ulterior repartizată la biblioteca școlii.

În prezent, femeia de 62 de ani, care are două diplome în domeniul umanist, se apropie de vârsta pensionării, dar are nevoie urgentă de un loc de muncă. Ea trebuie să continue să plătească o îngrijitoare și să aibă grijă de mama sa în vârstă de 90 de ani. „Dacă va solicita, vom cere reintegrarea sa în muncă. Există termen până la 15 ianuarie”, a mai spus reprezentantul sindical.

Începând cu 1 ianuarie 2027, vârsta legală de pensionare din Italia va crește treptat. Astfel, în 2027, vârsta minimă pentru pensia la limită de vârstă va fi de 67 de ani și o lună, iar pentru pensionarea anticipată vor fi necesari 42 de ani și 11 luni de muncă pentru bărbați și 41 de ani și 11 luni pentru femei.

În 2028, aceste condiții vor deveni și mai stricte: vârsta de pensionare va ajunge la 67 de ani și 3 luni, iar pentru pensionarea anticipată vor fi necesari 43 de ani și o lună de contribuții pentru bărbați și 42 de ani și o lună pentru femei. În plus, pentru a beneficia de pensia de vârstă, contribuabilii trebuie să fi acumulat cel puțin 20 de ani de contribuții.

