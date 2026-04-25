Un bărbat surd a pierdut ajutorul pentru invaliditate pentru că nu a răspuns la interfon

Românul este surdomut și locuiește în orașul italian Macerata. El a pierdut ajutorul de invaliditate, pe care îl primea din noiembrie 2021, după ce Poliția Locală a susținut că nu l-a găsit în locuință în timpul unui control efectuat în februarie 2023.

Mai exact, polițiștii locali au sunat la interfon și pentru că nu a răspuns nimeni și-au văzut în continuare de drum, conform Corriere Adriatico. Institutul Național de Protecție Socială (INPS) din Italia a considerat apoi că bărbatul nu își avea reședința stabilă în țară și a decis să îi retragă ajutorul.

Românul a contestat decizia în instanță, susținând că nu a răspuns la interfon din cauza faptului că este surd. Instanțele de judecată au respins, însă, cererea acestuia. Pentru a recupera pensia, el va trebui să depună o nouă solicitare.

Cum a decurs conflictul juridic

Potrivit procesului verbal întocmit de Poliția Locală, absența răspunsului la interfon a fost interpretată ca dovadă a lipsei unei reședințe stabile în Italia. Decizia INPS de a retrage pensia a dus la un conflict juridic ce a început în iulie 2024, când avocatul bărbatului a cerut anularea hotărârii în instanță.

Cu toate acestea, Tribunalul din Macerata a respins cererea, iar Curtea de Apel a confirmat ulterior decizia.

Bărbatul a argumentat în instanță că surditatea sa, o condiție medicală confirmată, l-a împiedicat să răspundă la sonerie, iar acest fapt nu ar trebui să fie interpretat ca o lipsă a reședinței. În plus, el rămâne în continuare înregistrat ca rezident în Macerata.

Cu toate acestea, INPS a susținut că cererea de apel a fost depusă peste termenul legal, un punct de vedere împărtășit de judecătorii Curții de Apel.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE