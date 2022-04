Imediat după eliberare, Marius a fost cazat la un hotel și avea cumpărat bilet de avion pentru următoarea zi, dar din cauza lockdown-ului impus de pandemie în Shanghai, zborul nu a mai avut loc. Acesta și-a cumpărat un alt bilet de avion, însă și de această dată zborul a fost anulat din cauza restricțiilor.

Familia i-a achiziționat un nou bilet pentru data de 20 aprilie și ar urma să ajungă în București pe 21 aprilie.

Marius Balo i-a scris un mesaj ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, căruia i-a mulțumit pentru demersurile făcute pentru eliberarea sa.

„Numele meu este Marius Balo, sunt clujeanul care a fost intemnitat la Shanghai timp de 8 ani de zile. Am fost eliberat pe 27 martie, insa ma aflu in continuare la Shanghai deoarece orasul a intrat in lockdown complet.. mi s-au anulat deja doua zboruri, insa au reusit cei de acasa sa imi achizitioneze un nou bilet pentru data de 20 aprilie cu aterizare la Bucuresti pe 21. Sper din suflet ca sa nu se anuleze si acest zbor”, se arată în mesajul transmis de acesta către Ministerul Justiției.

La începutul lunii ianuarie Ministerul Justiției anunța că motivul pentru care nu s-a putut realiza transferul în România a profesorului Marius Balo, deţinut în China, a fost din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus.

Clujeanul Marius Balo s-a stabilit în China în 2010 și a lucrat ca expert străin și ca profesor de engleză, după cum a mărturisit, în cadrul Grupului de Tehnologie şi Educaţie XinDongFang Beijing.

Din 2013, românul a ocupat postul de profesor la Universitatea Renmin din Beijing. În 2014, pe 28 martie, profesorul a fost arestat pentru un prejudiciu de 350.000 de dolari.

În 2016, a fost condamnat la 8 ani de închisoare, după ce a recunoscut fapta, și a fost închis într-un penitenciar de maximă siguranță din Shanghai.



