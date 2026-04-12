Sensul giratoriu de 1,3 milioane de euro care duce nicăieri

Proiectul trebuia să deservească un terminal de containere conectat la o linie ferată nouă, care ar fi facilitat accesul regiunii la Marea Adriatică, potrivit CNN. Însă, deși sensul giratoriu este gata din 2023, linia ferată lipsește cu desăvârșire. Primarul din Zalaegerszeg, Zoltan Balaicz a declarat că proiectul căii ferate se află încă în faza de achiziții publice.

Edilul a mai precizat că, odată ce guvernul va construi linia ferată planificată, municipalitatea va putea dezvolta un al doilea sens giratoriu pentru a sprijini logistic terminalul de containere. Costul acestuia ar fi de aproximativ 2,5 milioane de euro, urmând a fi finanțat tot din fonduri europene.

Criticii premierului Viktor Orban consideră că astfel de proiecte reprezintă simboluri ale economiei construite în cei 16 ani de guvernare ai acestuia. Deși liderul maghiar a atacat în repetate rânduri UE, descriind-o ca fiind „decadentă și coruptă”, guvernul său a beneficiat din plin de fondurile europene destinate țărilor mai puțin dezvoltate.

În schimb, adversarii politici ai lui Orbán pun sub semnul întrebării modul în care aceste fonduri au fost utilizate, acuzând guvernul de corupție și risipă. Istvan Janos Toth, directorul Centrului de Cercetare a Corupției din Budapesta și originar din Zalaegerszeg, a declarat că sensul giratoriu este un exemplu clasic de „elefant alb” – un proiect costisitor care oferă puține beneficii reale.

52.000 de proiecte finanțate de UE în Ungaria

Potrivit lui Tibor Navracsis, ministrul Dezvoltării Regionale din Ungaria, UE a finanțat 52.000 de proiecte în Ungaria în perioada bugetară 2014-2020. Cu toate acestea, multe dintre aceste proiecte rămân fie neterminate, fie nefuncționale.

De exemplu, o pasarelă pietonală construită în 2024 în orașul Hatvan, care, deși trebuia să fie o „promenadă prin coronamentul pădurii”, nu are o pădure în jur.

În plus, presa maghiară a dezvăluit existența unui turn de observare destinat turismului, dar care are o înălțime de mai puțin de un metru.

Bani blocați de Bruxelles

Din 2022, Comisia Europeană a suspendat fonduri în valoare de aproximativ 18 miliarde de euro pentru Ungaria, reprezentând 10% din PIB-ul țării. Motivul? Îngrijorări legate de regresul democratic și lipsa independenței sistemului judiciar.

În decembrie 2025, Parlamentul European a reiterat aceste preocupări, condamnând încălcările statului de drept și utilizarea incorectă a fondurilor UE.

Economistul Krisztian Orban, fondatorul firmei de investiții Oriens, a explicat pentru CNN că, în primul deceniu de guvernare, Viktor Orban a profitat de fluxul constant al fondurilor europene pentru a menține un nivel de trai în creștere, ceea ce i-a garantat sprijinul electoral.

„Acum, când aceste fonduri sunt blocate, acest echilibru s-a rupt”, a spus el.

Duminică, 12 aprilie, în Ungaria au loc alegerile parlamentare. Scrutinul este considerat crucial atât pe plan intern, cât și internațional.

Partidul Tisza, condus de Peter Magyar, ar sta în fața Fidesz, condus de Viktor Orban, în rândul alegătorilor deciși, obținând un scor de 52% față de 39%, conform ultimului sondaj realizat înaintea alegerilor de Institutul Publicus, între 7 și 9 aprilie, și citat de Népszava.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE