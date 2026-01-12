Conform agenției americane de știri despre drepturile omului HRANA, aproape 500 de protestatari și 48 de membri ai forțelor de securitate au fost uciși în Iran. BBC raportează că numărul real al victimelor ar putea fi mult mai mare.

Situația din Iran este explozivă, regimul se clatină și devine tot mai violent

Protestele au început la sfârșitul lunii decembrie, generate de prăbușirea valorii monedei iraniene. Acestea au evoluat într-o criză majoră pentru liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Potrivit HRANA, peste 10.600 de persoane au fost reținute în timpul manifestațiilor.

Conform surselor BBC, pe străzile din Teheran s-au acumulat trupuri neînsuflețite, iar un martor a declarat că „străzile sunt pline de sânge” și că autoritățile „iau trupurile cu camioanele”.

Sute de cadavre lăsate sub cerul liber

Într-un videoclip filmat la o morgă din apropierea capitalei, se pot observa aproximativ 180 de cadavre învelite, multe dintre ele lăsate sub cerul liber. Ziarul britanic menționează că filmările au fost blurate pentru a proteja identitatea persoanelor prezente.

Autoritățile au tăiat accesul la internet

Guvernul iranian a instituit trei zile de doliu național pentru ceea ce numește „martirii” uciși într-o „luptă națională împotriva SUA și Israelului”, pe care îi acuză de instigarea protestelor. Liderii iranieni au descris manifestanții drept „vandali” și au cerut susținătorilor lor să participe la marșuri pro-guvernamentale.

În același timp, autoritățile au limitat accesul la internet, făcând dificilă verificarea informațiilor. Un locuitor din sudul Iranului a declarat pentru BBC: „Nu putem nici măcar să trimitem mesaje text. Doar guvernul trimite mesaje de amenințare.”

Marș la Berlin – diaspora iraniană îi cere lui Donald Trump să intervină în Iran Foto: Profimedia

Donald Trump amenință Iranul cu intervenția armată

Donald Trump susține că liderii iranieni au solicitat negocieri, dar a avertizat că „ar putea fi nevoie să acționăm înainte de o întâlnire”. El a adăugat că iranienii „sunt obosiți să fie bătuți de Statele Unite”. Președintele american a menționat, de asemenea, că va discuta cu Elon Musk despre posibilitatea reinstalării accesului la internet în Iran prin intermediul serviciilor Starlink. „Este foarte bun la asta, are o companie foarte bună”, a spus Trump.

Un oficial american a declarat pentru partenerii CBS că președintele a fost informat despre opțiuni pentru posibile lovituri militare asupra Iranului.

Ce alte măsuri poate lua SUA împotriva regimului de la Teheran

Discuțiile, aflate într-un stadiu incipient și relatate inițial de Wall Street Journal, nu vizează încă o opțiune preferată și includ posibilitatea unor atacuri cibernetice asupra unor obiective militare și civile iraniene, sancțiuni economice suplimentare sau lovituri militare, în contextul în care Trump a transmis public că Statele Unite sunt „pregătite să ajute”, sugerând că Iranul s-ar afla în fața unei șanse rare de schimbare.

Iranul a avertizat SUA „să nu facă o greșeală de calcul”

În timp ce protestele continuă, dar la o intensitate mai mică, parlamentul iranian a avertizat SUA „să nu facă o greșeală de calcul”. În cazul unui atac american, Iranul amenință că va considera legitime țintele militare și centrele de transport maritime din SUA și Israel.

Reza Pahlavi, fiul exilat al ultimului șah al Iranului, a declarat pe platforma X că protestele au „zguduit temeliile” guvernului iranian. „Creșterea numărului de focuri trase împotriva oamenilor nu este un semn de putere, ci de frică – frica de colaps și de o prăbușire accelerată”, a adăugat el.

Ayatollahul Ali Khamenei. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Ar putea fi răsturnat regimul de la Teheran?

Protestele masive care zguduie Iranul de aproape două săptămâni au atras atenția comunității internaționale, iar mulți se întreabă dacă regimul islamic, aflat la putere de decenii, ar putea fi răsturnat. Potrivit site-ului televiziunii CBC, unii analiști consideră că regimul clerical iranian se confruntă cu o amenințare fără precedent.

„Iranul este acum în centrul furtunii”, a declarat Fawaz Gerges, analist al Orientului Mijlociu și profesor de relații internaționale la London School of Economics and Political Science. Acesta a evidențiat că liderii iranieni sunt conștienți de presiunile internaționale, în special cele venite din partea administrației Trump și a guvernului israelian condus de Benjamin Netanyahu.

Totuși, viitorul rămâne incert. „Sistemul politic din Iran este într-un impas”, a declarat Sanam Vakil, șefa departamentului Orientului Mijlociu de la Chatham House, citată de CBC. Ea a explicat că regimul se confruntă cu presiuni politice interne intense, iar schimbările economice necesare nu sunt posibile fără concesii diplomatice față de SUA. „Fără schimbări în structura de guvernare, lucrurile se vor deteriora,” a avertizat Vakil.

