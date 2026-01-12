Posibilă intervenție militară

Trump a spus că Iranul dorește să negocieze cu Washingtonul. „Liderii Iranului vor să negocieze. Cred că s-au săturat să fie bătuți de Statele Unite. Iranul vrea să negocieze cu noi”, a afirmat președintele american.

El a subliniat că principala sa îngrijorare este violența exercitată asupra protestatarilor.Totodată, Trump a precizat că administrația sa urmărește îndeaproape situația din Iran și continuă să evalueze posibile opțiuni militare.

Vorbind cu jurnaliștii la bordul Air Force One, el a declarat că „se pare că au fost uciși oameni care nu ar fi trebuit uciși” și a criticat modul violent în care conducerea iraniană gestionează situația.

„Armata analizează situația și luăm în considerare opțiuni foarte solide. Vom lua o decizie”, a transmis Donald Trump.

În interiorul administrației există însă temeri că o intervenție militară ar putea avea efecte contrare, subminând protestele și determinând populația iraniană să se mobilizeze în sprijinul regimului sau provocând un răspuns militar dur din partea Iranului.

Alte măsuri avute în calcul, în afara celor militare

Oficiali americani au arătat că Trump ia în calcul și alte măsuri menite să vizeze regimul de la Teheran fără a recurge la atacuri militare directe.

Printre aceste opțiuni se numără operațiuni cibernetice împotriva țintelor militare sau a structurilor regimului iranian, care ar putea perturba eforturile de reprimare a protestelor. De asemenea, sunt avute în vedere noi sancțiuni împotriva unor persoane-cheie din conducerea iraniană sau împotriva unor sectoare economice importante, precum energia și sistemul bancar.

Administrația americană a analizat și posibilitatea de a furniza tehnologie precum Starlink pentru a îmbunătăți accesul la internet în Iran, ajutând protestatarii să evite blocajele informaționale. Trump a menționat că intenționează probabil să îl contacteze pe Elon Musk, proprietarul Starlink, după revenirea sa la Washington din Florida.

Mai multe agenții guvernamentale sunt implicate în elaborarea acestor opțiuni, iar noi informări oficiale sunt așteptate în zilele următoare. Marți, Trump urmează să convoace o reuniune cu oficiali de rang înalt din domeniul securității naționale pentru a decide pașii următori.

Reacția Teheranului

Între timp, Teheranul a avertizat că va considera bazele militare și comerciale americane drept ținte legitime în cazul unei intervenții militare a SUA.

Președintele parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a declarat că Iranul nu va aștepta să fie atacat pentru a reacționa.

În replică, Trump a spus că, dacă Iranul ar ataca bazele americane, răspunsul SUA ar fi extrem de dur: „Îi vom lovi la niveluri la care nu au mai fost loviți până acum”.

Oficiali americani au precizat că președintele nu a luat încă o decizie finală privind o intervenție, dar ia serios în calcul diverse măsuri, pe fondul creșterii numărului de victime din Iran.

Opțiunile analizate nu includ trimiterea de trupe terestre în Iran, potrivit unui oficial de rang înalt al Casei Albe.

Cel puțin 72 de persoane au murit și alte 10.675 de persoane au fost arestate, inclusiv 169 de copii, în ultimele 15 zile în timpul demonstrațiilor antiregim din Iran, potrivit unui bilanț detaliat furnizat CNN de Skylar Thompson, director adjunct al Activiștilor pentru Drepturile Omului din Iran.

