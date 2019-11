Mai concret, persoanele cu bani pot obtine o a doua cetatenie in schimbul unei investitii sau – in unele tari – in schimbul unei donatii. Conditiile pentru a primi ceea ce se numeste economic citizenship (cetatenia economica) variaza de la tara la tara. In plus, durata de la data investitiei pana la primirea efectiva a cetateniei difera de la un stat la altul. In marea majoritate a cazurilor si membrii familiei investitorului beneficiaza de aceleasi avantaje: obtin cetatenie si pasaport in tara gazda, dreptul de a calatori liber, fara viza, etc. Cei care obtin al doilea pasaport au sansa unei vieti mai bune, in strainatate, iar familiile lor capata acces la educatie mai buna, ingrijiri medicale de calitate si lista poate continua.

Valoarea investitiei

In medie, suma minima care trebuie investita e de ordinul sutelor de mii de euro sau de dolari. Sunt variatii destul de mari. Citizenships.com mentioneaza ca, de exemplu, pentru a obtine cetatenia economica in Republica Dominicana e nevoie doar de 100.000 de dolari, iar in Republica Moldova, 100.000 de euro. La polul opus se afla Statele Unite ale Americii, unde investitia e de nu mai putin de un milion de dolari. Minimum!

Trebuie avut in vedere insa ca nu toate tarile accepta dubla cetatenie. Asadar, cei care vor sa investeasca in strainatate si sa se naturalizeze in tara in care fac investitia ar putea fi nevoiti sa renunte la cetatenia din tara de origine.

Se accepta doar bani obtinuti in mod legal

Mai toate tarile care ofera posibilitatea cetateniei economice au reguli extrem de stricte. Investitorul este verificat drastic si trebuie sa faca dovada provenientei banilor. I se va acorda a doua cetatenie doar daca nu are cazier si daca poate arata ca a facut avere din afaceri curate, deci daca banii au fost dobanditi in mod legitim. De aceea, printre documentele – nu putine – de care e nevoie pentru a obtine cetatenia economica, certificatele fiscale si conturile bancare sunt prioritare. Este o masura de precautie pe care si-o iau tarile gazda, pentru a se asigura ca nu primesc investitori care spala bani proveniti din activitati avand legatura cu crima organizata.

Recomandări Rezultate oficiale parțiale BEC după numărarea a 98% din voturi. Ce procent are Viorica Dăncilă

Variante de investitii

1. In mare, exista cateva variante de investitii, dar conditiile si tipul de investitie difera, uneori, de la tara la tara. Unele state accepta sa acorde cetatenie persoanelor care doneaza bani programelor guvernamentale. Donatia in sine nu e considerata investitie, dar fiind vorba de o contributie intr-un sector strategic (infrastructura, educatie), banii ajung intr-un fond guvernamental, pe care tara gazda il foloseste pentru astfel de programe vitale.

2. O alta varianta este achizitionarea unei proprietati imobiliare, insa tranzactia trebuie aprobata de guvern. De obicei, e vorba de proiecte imobiliare, puse la punct de dezvoltatori si avand girul guvernului. Una dintre conditii, pentru o asemenea investitie uriasa, este ca proprietatea nu poate fi vanduta decat dupa un anumit numar de ani.

Recomandări Cele 10 județe în care Viorica Dăncilă a câștigat în fața lui Iohannis

3. In unele tari care acorda cetatenie in urma investitiei, este posibila participarea financiara la o anumita afacere aprobata de autoritati. Ca si investitia imobiliara, necesita o suma foarte mare din partea celui care doreste sa obtina al doilea pasaport. Cine are in vedere aceasta optiune, nu trebuie sa neglijeze faptul ca orice afacere, chiar daca e cu recomandarea guvernului, poate trece prin momente dificile, iar investitorul sau investitorii pot suferi pierderi.

4. Cetatenia prin cumpararea de obligatiuni guvernamentale este o alta formula disponibila intr-o serie de tari. Suma necesara poate sa varieze, dar de regula nu e o suma mica. Banii nu aduc dobanda sau vreun alt beneficiu, ci raman blocati la guvern pentru o anumita perioada de timp. Intervalul clasic e de 5 ani.

Recomandări Tolo: Duminica Șefului – de ce a devenit Klaus Iohannis președinte de facto dintr-un tur

Pro si contra

Aceste programe care asigura a doua cetatenie in schimbul unei investitii nu sunt lipsite de controverse. In timp ce toata lumea e de acord ca a primi un investitor cu bani multi (si obligatoriu curati), care poate contribui la prosperitatea tarii gazda, e un beneficiu pentru societate, sunt si unele voci care afirma ca riscurile nu sunt de neglijat, pentru ca de aceste programe ar putea sa profite oameni care nu au obtinut banii in mod legal, dar au reusit sa-i albeasca pe parcurs.

Sursa: SeoPower.ro



GSP.RO "Cum poți fi cu cineva care arată ca un bunic pe lângă tine?". Replica genială dată de noua iubită a lui Flavio Briatore

HOROSCOP Horoscop 11 noiembrie 2019. Taurii au parte de o zi agitată