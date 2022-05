Însoțit de ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, Vladimir Putin a fost așteptat în rezervele din spital de militari în poziție de drepți.

Cu un halat alb pe el, liderul de la Kremlin a purtat scurte dialoguri cu soldații răniți în ceea ce Moscova numește „operațiunea militară specială din Ucraina”.

„Unde este familia ta?”, l-a întrebat Putin pe un militar aflat în spital. „În Republica Kabardino-Balkară (n.r. – republică autonomă situată în Caucazul de Nord)”, a răspuns scurt soldatul. „Deci vrei să servești patria?”, și-a chestionat liderul de la Kremlin interlocutorul. „Desigur”, a venit prompt răspunsul pacientului.

Vladimir Putin s-a interesat și de familia soldatului, precizând că soția și copiii militarului vor vedea că la spitalul din Moscova acesta este „pe mâini bune”.

With the war now in its fourth month, Vladimir Putin has finally visited a hospital with wounded Russian soldiers pic.twitter.com/9KV1ZzGimm