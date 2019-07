Afirmațiile controversate au fost făcute într-o emisiune din 27 mai, la care profesorul Răducă a fost invitat și a răspuns întrebărilor primite de la ascultători. Moderatorul nu a intervenit la niciuna dintre afirmațiile pentru care Radio Trinitas a fost sancționat ulterior de către CNA.

Când o ascultătoare a întrebat dacă și copiii născuți în urma unui viol sunt daruri de la Dumnezeu, Răducă a răspuns: „Sunt rarisime cazurile în care violul se soldează cu graviditate. Vă rog să rețineți, sunt rarisime cazurile când violul se soldează cu graviditate. Când se soldează cu graviditate, sunt mai multe cauze: fie că este vorba de un viol la care ai consimțit și care ți-a plăcut să se repete, fie că te-ai găsit în imposibilitatea de a face de așa manieră încât celulele germinale care sunt pe punctul de a se întâlni, să se și întâlnească și să fie fertilizat oul”.

Despre contracepția post-viol

Vasile Răducă susține că victima violului are la dispoziție timp pentru a împiedica o eventuală sarcină. ”Drumul pe care spermatozoizii îl duc spre a întâlni ovocitul este un drum anevoios pentru spermatozoizi, care reușesc să penetreze peretele ovocitului la distanță de câteva ore – chiar 30 de ore – încât o persoană care a fost violată are suficient timp să meargă la medic, dacă vreți, la ginecolog, sau și ea, dacă e o persoană deșteaptă și, pur și simplu, prin măsuri igienice, să facă de așa manieră încât spermatozoidul să nu ajungă să atingă ovocitul și să realizeze fertilizarea”, a spus Răducă.

”În Islam, femeia este considerată o lighioană”

Un alt motiv pentru care a fost sancționat postul de radio este răspunsul pe care teologul l-a dat unei femei care a întrebat cum să procedeze dacă fiica ei este implicată într-o relație cu un musulman, mai notează Pagina de Media.

”Rugați-vă la Dumnezeu ca fata dumneavoastră să termine cu această relație. Tânărul respectiv este de altă religie dar, credeți-mă, eu, ca român, gândindu-mă la istoria de 500 de ani în care românii au stat sub turci, am, doamnă, îmi pare rău c-o spun, am mari rezerve față de anumite forme de intimitate cu anumite persoane. Vă rog să rețineți că, în Islam, femeia este considerată o lighioană care nu face altceva decât plăcere bărbatului (…) În Islam, femeia este gândită ca o ființă fără suflet”, a fost răspunsul profesorului Răducă.

În plus, acesta a condamnat utilizarea prezervativului despre care a spus că este o formă de masturbare.

La ședința în care CNA a luat în discuție sesizările primite de la ascultători, a fost discutată în primul rând atitudinea pasivă a moderatorului față de afirmațiile invitatului.

”Problema mea și a noastră nu e neaparat cu invitatul. La fel ca la toate posturile de radio și televiziune, invitații mai pot spune și tâmpenii. Problema aici este moderatorul, care nu are nici cea mai mică reacție. M-am gântit că poate i-a fost rușine să îi spună, însă emisiunea a avut și o pauză. Chiar și după mostruozitatea „roagă-te la Dumnezeu să se rupă relația fiicei tale” lucrurile au continuat. Și dacă spunea în biserică sau în față a cinci enoriași era la fel de grav”, a spus Radu Herjeu membru al Consiliului.

BOR condamnă afirmațiile lui Răducă

Din partea BOR, la ședință a participat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu, care a spus că afirmațiile lui Răducă sunt condamnabile și nu reprezintă punctul de vedere al bisericii.

”N-am venit să-l scuz, chiar mă detașez radical de absolut toate afirmațiile făcute de acesta. El a fost invitat rarisim la posturile noastre de televiziune și radio, iar după un acest context în care a făcut afirmații absolut discutabile, criticabile și autoincriminante pentru el, nici nu va mai putea fi invitat în emisiuni. Nu reprezintă în niciun fel un punct de vedere ortodox și instituțional, poate fi cel mult un punct de vedere personal”, a spus Bănescu, citat de paginademedia.ro.

În ce privește moderatorul, Bănescu a spus că o posibilă explicație pentru pasivitatea sa este faptul că Răducă îi este profesor la master. Radio Trinitas intenționează să realizeze o emisiune reparatorie în care să ”limpezească” aceste probleme, cerându-și eventual și scuze.

În urma dezbaterilor, CNA a decis, la propunerea lui Herjeu, ca Radio Trinitas să fie sancționat doar cu somație.

Decorat de patriarh

Vasile Răducă este profesor la Facultatea de Teologie a Universității București unde predă cursuri de Teologie Morală și Bioetică, iar la master susține un curs de patru semestre despre monahismul în secolele IV-VI. Este reprezentant al BOR în Comisia Interortodoxă de Bioetică, unde a elaborat documentul ,,Etica procreerii umane”. Patriarhul Daniel i-a acordat distincțiile ,,Crucea Patriarhală”(2008) și Ordinul ,,Sanctus Stephanus Magnus”(2011)

