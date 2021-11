„Populaţia trebuie să înţeleagă că din aceşti 8.000 în continuare vor veni oameni care sunt în stare critică, au nevoie de oxigen, care trebuie să fie internaţi şi, din păcate, din aceşti 8.000 pe zi, o parte nu vor ieşi din spital. Nu trebuie să subestimăm un lucru – şi acesta este dezinformarea şi manipularea informaţiei, într-un mod sau altul, pentru a face ca oamenii să creadă că lucrurile sunt ok şi gata şi că de fapt autorităţile exagerează”, a declarat Raed Arafat.

Șeful DSU a susţinut că, în ciuda scăderii numărului de cazuri zilnice, presiunea pe sectorul medical rămâne, iar finalul valului 4 al pandemiei este departe de a se fi încheiat.

„La acest moment, chiar dacă numărul cazurilor a scăzut, noi încă avem o presiune pe sectorul medical, încă vin cazuri de terapie intensivă, încă ajungem la momente, cum am fost astăzi, cu zero locuri. Astăzi (n.r. – sâmbătă) am trimis pacienţi în Cehia şi Danemarca, patru pacienţi, doi în Cehia, doi în Danemarca, aşa că din punctul meu de vedere este un moment în care, da, e mai bine decât acum trei săptămâni, să zicem, la nivelul numărului maxim de cazuri, dar nu neapărat în sistemul medical este mai bine pe linie de impact şi pe linie de aglomeraţie în sectorul primiri urgenţe şi în sectorul terapie intensivă şi în secţiile care internează pacienţi cu COVID”, a spus Raed Arafat.

„Maratonul Informării” este un eveniment dedicat sprijinului populaţiei în realizarea unei alegeri informate în privinţa vaccinării împotriva COVID-19, organizat de Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti, alături de Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19.

Autoritățile au anunțat, sâmbătă, că au fost înregistrate 8.057 de cazuri noi de COVID în ultimele 24 de ore, după efectuarea a 55.682 de teste.

