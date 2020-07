Raliul este o premieră pentru România şi Europa şi va avea loc luni, 27 iulie, în avanpremiera etapei a treia din Campionatul Naţional de Raliuri, informează un comunicat de presă al organizatorilor, citat de Agerpres.

“În toate aceste ultime luni, viaţa noastră, a tuturor, s-a schimbat. Majoritatea am fost nevoiţi să stăm acasă – am fost privilegiaţi. Am petrecut timp în familie, am avut grijă de cei dragi şi ne-am îngrijit ca lucrurile să nu degenereze. Am avut «îngeri» care nu s-au putut bucura de acest privilegiu. Au fost şi sunt încă în prima linie, în această luptă. Ei nu pot sta acasă, lucrează până la epuizare, punându-şi viaţa în pericol, pentru noi toţi”, au transmis organizatorii raliului în comunicat.

O experiență inedită este menită să le aducă un zâmbet tuturor celor care luptă împotriva răspândirii coronavirusului, arată sursa citată. Raliul va avea loc luni, 27 iulie, la Terenul Auto Ştrand (în spatele bazei Pompierul), între 9.00 şi 16.00.

“Medici, asistenţi, ambulanţieri, pompieri, poliţişti, jandarmi, autorităţi locale direct implicate în lupta cu inamicul invizibil al zilelor noastre, jurnalişti – pentru noi sunt supraeroi. Vrem să încercăm astfel să ne exprimăm recunoştinţa şi aprecierea pentru toate eforturile pe care le depun zi de zi şi, în măsuri de maximă siguranţă, încercăm să le oferim o experienţă inedită, aceea de copilot în cadrul Raliului Liniei Întâi”, a declarat Horaţiu Baltador, preşedintele Sibiu Racing Team, organizator al Raliului Sibiului 2020 – etapa a II-a din Campionatul Naţional de Raliuri Betano.

Potrivit sursei citate, maşinile care vor lua startul în Raliul Liniei Întâi de la Sibiu vor fi conduse de piloţi care concurează în campionatul naţional din Sibiu Racing Team.

