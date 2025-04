Tânăra se mediatizează ca având o experiență de peste 10 ani, în care a realizat mai mult de 400 de ședințe foto. Spune că îmbină realitatea cu magia și că în viziunea ei, fiecare portret trebuie să spună o poveste.

Clientele ei sunt îmbrăcate în ținute similare prințeselor din povești, iar instantaneele sunt realizate în cadre cu aspect feeric: castele gotice, grădini, munți sau câmpii cu flori. Ședințele foto urmează scenarii, cu cadre „turnate” în stil cinematografic.

Tânăra a acordat un interviu pentru Libertatea, în care a vorbit despre afacerea personală și pasiunea pentru fotografie în era digitală.

Raluca Antuca, fotografa specializată în stilul „fairytale”

Libertatea: Raluca, spune-ne mai multe despre tine.

Raluca Antuca: Sunt din Brăila și m-am stabilit în Elveția în 2021, unde am venit pe cont propriu, fără părinți. Am studiat la Facultatea de Jurnalism, Universitatea București, și am lucrat în marketing, departamentul de social media, înainte să fac foto ca slujbă full-time. Am avut expoziție în țară la F64 Studio în 2018, dar și în Elveția în 2022. Am avut colaborări cu brandurile Canon și Sigma, fotografiile mele au fost și cover album pentru trupe muzicale.

Recomandări Pană de curent și haos în toată Spania și Portugalia. Pasagerii sunt evacuați de la metrou și din trenuri, spitalele au activat planul de urgență – Livetext

– Cum ai descoperit fotografia și cum ai ajuns să-ți dezvolți stilul cinematic?

– Mereu am fost fascinată de artele vizuale, așa că fotografia a apărut destul de natural în viața mea. Am început ca model pentru fotografi amatori și, fiind aproape de tot procesul, am învățat foarte multe. La un moment dat, mi-am dorit să fiu eu cea din spatele camerei. Am început cu portrete simple, unde mi-am perfecționat tehnica. Treptat, am început să adaug detalii în cadru, să construiesc o atmosferă și să spun povești vizuale – așa s-a conturat stilul meu cinematic.

– De ce poveștile? Ce te atrage la estetica fantastică? E o formă de evadare, o nostalgie?

– Pentru mine, fotografia a fost mereu o formă de artă, nu doar un simplu click. Mi-am dorit de la început să transmit emoții, să creez lumi. Estetica fantastică mă provoacă, îți permite să gândești în afara limitelor realității, să transformi o simplă imagine într-un basm. E o formă de evadare, dar și o joacă frumoasă cu imaginația, în care fiecare detaliu – locația, ținutele, accesoriile – contribuie la povestea finală.

– Care sunt pașii din spatele unei ședințe foto: de la idee la produsul final?

– Totul începe cu un concept creativ. Apoi urmează partea de research, caut locații potrivite, de la castele și păduri, până la grădini înflorite. Aleg paleta cromatică, gândesc ținutele și accesoriile care ar completa vizual povestea. Creez un moodboard pe care îl trimit clientei, ca să împărtășesc vibe-ul și direcția estetică, inclusiv idei de styling și posing. În ziua ședinței, creez o conexiune cu persoana din fața camerei și o ghidez constant. La final, în postprocesare, adaug accente care intensifică povestea fără să o supraîncarce.

Recomandări Conclavul, unul dintre cele mai secrete procese electorale din lume, decide noul papă. 135 de cardinali sunt eligibili să fie aleși

– Ce provocări ai întâmpinat când te-ai mutat în Elveția? Cum e să fii artist acolo față de România?

– Stilul meu – fotografia de tip basm – a fost primit foarte bine în Elveția, tocmai pentru că este diferit și neașteptat. O provocare însă a fost să îmi construiesc o rețea de colaboratori și clienți într-un mediu complet nou, unde nu cunoșteam pe nimeni. A fost nevoie de timp, răbdare și multă muncă. În schimb, există un mare respect pentru artă și creativitate, ceea ce m-a motivat să continui să cresc.

– Publicul tău e internațional. Ce reacții primești cel mai des de la oamenii care îți văd lucrările?

– Mulți sunt fascinați și curioși, mă întreabă dacă fotografiile sunt reale sau editate, pentru că totul pare să se îmbine perfect. Asta e, de fapt, una dintre cele mai mari bucurii: să știu că am reușit să creez o lume credibilă, dar magică. Primesc des mesaje de apreciere de la oameni din toată lumea, iar acest feedback îmi dă multă energie și sens.

Câteva dintre fotografiile realizate de Raluca

Recomandări Moldoveanul Oleg Babii și rețeaua de firme din România care alimentează cu valută regimul de la Tiraspol. Cine sunt partenerii români

– Ți s-a întâmplat vreodată ca un proiect să nu iasă așa cum ți-ai imaginat? Ce faci în astfel de momente?

– Da, se poate întâmpla uneori. Când pleci cu așteptări mari sau o viziune foarte fixă, e ușor să te simți dezamăgit dacă lucrurile nu merg perfect. Dar am învățat să mă bucur de proces, să mă conectez cu persoana din fața camerei și să am încredere în priceperea mea. Chiar dacă rezultatul final este diferit de ce mi-am imaginat, uneori acele cadre spontane devin cele mai valoroase. Orice experiență e o lecție, iar fiecare ședință foto te aduce mai aproape de autenticitate.

– Cât de multă editare există în spatele unei fotografii și unde trasezi tu linia dintre fotografie și artă digitală?

– În trecut editam mai mult, dar acum prefer să construiesc totul cât mai mult în realitate – de la decoruri și ținute, până la lumină și atmosferă. Îmi place să păstrez autenticitatea scenei și să folosesc editarea doar ca să accentuez sau să armonizez. Nu mă bazez pe AI sau pe elemente artificiale. Pentru mine, magia vine din realitate, nu din trucuri digitale.

– Ce îți dorești de la viitor?

– Îmi doresc să continui să spun povești prin fotografiile mele, dar nu doar în zona de basm. Vreau să colaborez cu branduri și afaceri care își doresc imagini care transmit emoție și identitate vizuală.

– Ce sfat ai da tinerilor artiști care visează la un stil propriu, dar încă nu l-au găsit?

– Să experimenteze. Să încerce cât mai multe stiluri, să editeze în feluri diferite, să se joace fără frică. Așa îți descoperi vocea vizuală. Să nu alerge după trenduri, ele vin și pleacă. Când faci ceva din inimă, oamenii simt. Și atunci începi să atragi exact genul de public care rezonează cu munca ta.

– Mai este ceva ce nu te-am întrebat și ai vrea să împărtășești cu noi?

– Poate aș vrea să adaug cât de important este să îți găsești propria comunitate creativă: oameni care te susțin, te inspiră și cred în viziunea ta. Într-o industrie atât de vizuală și competitivă, conexiunile umane și colaborările autentice pot face toată diferența.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Istorii electorale În ce țară parlamentarii nou aleși nu au putut ajunge în Parlament două săptămâni din cauza valurilor prea mari? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce țară femeile au protestat împotriva dictaturii prin lovirea ritmică a unor oale și tigăi? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce țară conducătorul suprem este ales exclusiv de membrii familiei regale, fără niciun vot popular? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care regim dictatorial din Europa a fost răsturnat printr-o revoluție declanșată de difuzarea unui cântec de la Eurovision? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care țară europeană are doi șefi de stat simultan? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Un șofer din Arad care a umplut de fum o stradă întreagă în timp ce făcea drifturi a ajuns la Poliție

Urmărește-ne pe Google News