Ciucă a fost întrebat la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” dacă îi este frică de Eduard Hellvig și ce șanse are în fața fostului șef al SRI, dacă acesta va dori să îi ia locul în PNL și, totodată, dacă s-a prefăcut într-o conferință de presă din septembrie că nu înțelege întrebarea referitoare la Hellvig.

„Aș dori să subliniez că eu cred că este un pic scoasă din context acea chestiune, că m-am făcut că nu înțeleg întrebarea. A fost nevoie doar de o chestiune de clarificare. Am răspuns atunci și răspund și acum. Am lucrat foarte bine cu domnul Eduard Hellvig, îl apreciez foarte mult pentru tot ceea ce a făcut în politică şi la conducerea Serviciului Român de Informații. Am spus și atunci şi afirm și acum, este oricând binevenit în Partidul Național Liberal”, a afirmat Ciucă.

El a adăugat că PNL „este un partid deschis”, că „avem nevoie de oameni de valoare şi oricine doreşte să vină să pună umărul la tot ceea ce îşi propune Partidul Național Liberal este binevenit”, fără să ofere alte detalii.

Eduard Hellvig și-a anunțat demisia de la conducerea SRI pe 3 iulie, după cel mai lung mandat la conducerea serviciului secret, adică 8 ani și 4 luni. „Pietrificarea în funcție poate duce la pierderea contactului cu realitatea socială”, a spus Hellvig în declarația de presă în care și-a anunțat plecarea. Până la numirea unui nou șef, Serviciul Român de Informații este condus de prim-adjunctul său, generalul Răzvan Ionescu.

Hellvig a fost și secretar general al PNL, în perioada mai 2011-martie 2014, când partidul era condus de Crin Antonescu.