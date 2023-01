„Am tratat o fetiță care nu a mai vorbit șase luni”. Psiholog, despre traumele copiilor din Ucraina

Iuri s-a născut la Bucha, una dintre primele ținte ale bombardamentelor rusești, în primele săptămâni de război. Sute de localnici, inclusiv tatăl lui Iuri, au fost torturați și uciși.

Copilul de 15 ani care și-a văzut tatăl murind a petrecut mult timp sub îngrijirea psihologilor, înainte de a-și reveni. Acum s-a înscris la un liceu militar.

„E foarte mândru că poartă deja uniformă militară”, explică mama lui, Alla Neciporenkova. „La început a fost șovăielnic, nu era sigur de el, dar declicul s-a produs când mergea cu metroul și ceilalți pasageri îl priveau cu admirație. Asta l-a încurajat”, a adăugat mama. „Nu am de gând să părăsesc vreodată Ucraina”, a întărit adolescentul care visează să devină militar.

„Am avut un băiat care ascundea lucruri. De câte ori primea o jucărie, o pitea în dulap”, rememorează unul dintre cazuri psihologul ucrainean Marina Romanenko.

Doi copii din Borodianka, în regiunea Kiev, au supraviețuit ocupației, după care au simțit acut teama de foame.

La început, aveau mereu ascuns ceva de mâncare sub pernă. Era înfricoșător pentru ei să rămână fără hrană.

Au existat perioade lungi în care familiile și copii lor s-au adăpostit în subsoluri, rămânând mult timp fără alimente sau apă.

„Am lucrat cu o fetiță care s-a blocat și nu a vorbit timp de șase luni”, adaugă Romanenko.

„Dar toate acestea au trecut. Cei mici au nevoie doar de timp, de pace și de părinți iubitori. Bunătatea este ceea ce contează în momentele grele”, explică ea.

Maksim din Mariupol, alt oraș distrus de bombardamentele inamice, s-a mutat temporar în Italia împreună cu familia și face cursuri online la o școală ucraineană. Copilul speră să se poată muta înapoi în țara natală, în viitor.

Pentru reabilitarea copiilor, fundația Gen.Ukrainian a organizat tabere speciale, în Spania. Psihologul Oksana Lebedeva spune că printre cei aflați la reabilitare, în Spania, se află micuți cu vârste între 8 și 12 ani din Bucha, Borodianka sau Mariupol, orașe puse la pământ de ofensiva rusă.

Valeria, campioană mondială de juniori la dame (un joc ce se joacă pe tabla de şah cu pulurile utilizate pentru table), a decis să lupte cu rușii în felul ei. Pentru a evita traumele, ea își folosește abilitățile pentru a colecta contribuții pentru armata ucraineană.

Am vrut să-i ajut pe soldații noștri. Am întrebat-o pe mama ce aș putea face, iar mama m-a întrebat ce aș putea face eu cel mai bine. Am răspuns: să joc dame!

Valeria: