Săptămâna care a schimbat totul

Răzvan Lucescu revenise de urgență în țară în urmă cu exact o săptămână, imediat după un meci disputat în campionatul elen.

Patronul clubului PAOK i-a pus la dispoziție un avion privat pentru a putea fi cât mai repede alături de fostul selecționer al României, aflat în acel moment în stare critică la Spitalul Universitar.

Duminică după-amiază, înainte de a se îmbarca într-o cursă de linie pentru a-și relua obligațiile profesionale, Răzvan a găsit puterea să le vorbească jurnaliștilor prezenți la aeroport.

Vădit emoționat și cu ochii în lacrimi, el a ținut să mulțumească public tuturor celor care au fost alături de familia sa în aceste momente de cumpănă.

„Vreau astăzi să mulțumesc din inimă absolut tuturor celor care au fost alături de tatăl meu la acest ultim drum, celor care s-au ocupat de organizarea înmormântării, tuturor celor care au avut un gând bun la adresa lui”, a declarat Răzvan Lucescu.

„Din păcate, pentru mine este un moment foarte greu, complicat, însă asta este viața. Nu sunt singurul, sunt atâția și atâția oameni care și-au pierdut părinții. Trebuie să înțelegem și să acceptăm, ne luptăm să trecem peste”, a continuat Răzvan Lucescu.

Un sfat pentru români

Dincolo de mulțumiri, discursul antrenorului s-a transformat într-un apel emoționant și plin de candoare către toți românii care încă își au părinții alături.

„Aș avea un singur sfat, dacă îmi pot permite acest lucru, tuturor fiilor și fiicelor care au părinți, să stea cât mai mult de vorbă cu ei, cât mai mult, cât mai mult. Și dacă ei nu o fac, părinții să îi forțeze să o facă”, a transmis Răzvan Lucescu.

Cu inima deschisă, Răzvan Lucescu și-a exprimat public cel mai mare regret al său din ultima perioadă.

„Te iei cu timpul, cu problemele, ți se pare că niciodată nu se va întâmpla nimic și te lovește dintr-odată și ajungi să înțelegi că nu ai făcut, că nu ai comunicat destul. Eu în acest moment simt că am comunicat mult prea puțin cu el (n.r. – Mircea Lucescu) în ultima vreme”, a spus Răzvan Lucescu.

Mircea Lucescu, un antrenor cu o carieră impresionantă

Decesul lui Mircea Lucescu lasă un gol imens nu doar în sufletul apropiaților, ci și în istoria sportului. Cariera sa fabuloasă, care se întinde pe parcursul a șase decenii – de la debutul în antrenorat în 1979, pe când era încă jucător, și până la meciurile tensionate din primăvara anului 2026 – l-a transformat într-un titan al fotbalului european.

De-a lungul impresionantei sale cariere de antrenor, „Il Luce” a adunat 36 de trofee (ultimele cucerite în 2021, pe banca lui Dinamo Kiev).

În ierarhia mondială all-time a celor mai titrați antrenori, Mircea Lucescu ocupă un onorant loc trei, fiind depășit doar de alte două legende ale fotbalului: Sir Alex Ferguson (49 de trofee) și Pep Guardiola (40 de trofee).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Parteneri
Politic

Parteneri
