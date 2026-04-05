Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a suferit vineri un infarct miocardic acut, chiar înainte de a fi externat. Starea sa s-a agravat în noaptea de sâmbătă spre duminică, fiind transferat de urgență la secția de Terapie Intensivă. În prezent, acesta se află în comă indusă și este menținut în viață cu ajutorul aparatelor. Familia Lucescu a fost prezentă la spital pe parcursul zilei, iar mai târziu li s-a alăturat și Răzvan, care a călătorit din Grecia imediat după meciul terminat la egalitate, 0-0, între PAOK și Panathinaikos.

Escortat de poliție, Răzvan a ajuns la aeroport unde a fost preluat de un avion privat pus la dispoziție de patronul echipei sale, Ivan Savvidis. După aterizarea la București, a fost așteptat de șoferul familiei, Mugur, și s-a grăbit spre spital. Cu toate acestea, și-a făcut timp să discute pe scurt cu jurnaliștii prezenți în terminalul de sosiri.

„Ce aș putea să vorbesc? E o situație grea, complicată, sunt oameni acolo, la spital, care vă vor da toate informațiile. Eu nu știu să explic nimic acum”, a declarat Răzvan Lucescu, vizibil afectat de situație.

Familia și câțiva prieteni apropiați l-au vizitat duminică pe antrenorul supranumit „Il Luce” în secția de Terapie Intensivă. Printre cei care au venit să-i fie alături s-a numărat și Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, vizibil afectat de starea gravă a fostului său coleg și prieten.

Ministrul Sănătății a făcut cele mai noi precizări cu privire la starea lui Mircea Lucescu. Alexandru Rogobete spune că fostul selecționer este „în stare critică” și că „s-a degradat în ultimele 24 de ore”.

