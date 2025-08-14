Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”

Demersul juridic al lui Nuțu Cămătaru vine în contextul în care fratele său, Sile Cămătaru, a fost eliberat condiționat pe data de 24 aprilie 2025 de judecătorii de la Tribunalul București.

Condițiile esențiale ale procesului de reabilitare

Până la termenul de judecată din 17 septembrie, Biroul Executări Penale va verifica dacă Ion Balint a plătit cheltuielile de judecată în cuantum de 10.000 de lei din dosarul în care a fost condamnat la 5 ani și 5 luni de închisoare pentru luptele de stradă dintre Clanul Cămătarilor și Clanul Sportivilor. În același dosar, Vasile Balint a fost condamnat la 5 ani și 6 luni de închisoare.

Nuțu Cămătaru a ieșit din închisoare pe 12 martie 2019, în timp ce fratele lui, Sile, a fost eliberat condiționat pe 24 aprilie 2025.

Potrivit legii, o persoană condamnată poate obține reabilitarea, la cerere, după 5 ani de la executarea unei pedepse între 5 și 10 ani. Dacă pedeapsa e mai mare de 10 ani, termenul după care poate fi cerută reabilitarea crește la 7 ani.

Reabilitarea poate fi obținută de condamnații care nu au mai săvârșit nicio infracțiune în intervalul respectiv și au achitat obligațiile civile stabilite de instanță.

În cazul lui Nuțu Cămătaru, instanța a dispus la ședința din 18 iunie 2025 efectuarea unei adrese pentru a vedea dacă acesta a plătit sau nu cheltuielile judiciare:

  • „Reprezentantul Ministerului Public apreciază că se impune amânarea cauzei şi acordarea unui nou termen în vederea efectuării de verificări şi întocmirii unui referat de către Biroul Executări Penale cu privire la plata de către petentul condamnat a cheltuielilor de judecată în dosarul nr. 5276/2/2013 al Curţii de Apel Bucureşti, în care s-a pronunţat sentinţa penală nr. 25/12 februarie 2016, (…) având în vedere că la dosar nu există dovada achitării acestor cheltuieli, ci este ataşat doar un certificat fiscal care, în aprecierea parchetului, nu este suficient”, se arată în Încheierea de ședință din 18 iunie 2025 a Curții de Apel București, consultată de Libertatea.

Cămătarii, iertați în tinerețe și de Ceaușescu, și de Iliescu

Într-o perioadă în care Codul de procedură penală presupunea judecarea pe fond, urmată de două căi de atac (apel și recurs), procesele în care au fost implicați Nuțu și Sile Cămătaru s-au întins pe trei decenii.

Nuțu și Sile Cămătaru. Foto: Agerpres
Iată principalele repere din activitatea infracțională a fraților Cămătaru:

  • Ion și Vasile Balint au intrat pentru prima oară la pușcărie în regimul comunist, pe când aveau 24, respectiv 20 de ani și dădeau zeci de spargeri în locuințele bucureștenilor, de unde furau tot ce găseau. Cei doi au beneficiat de un decret de amnistie dat de Nicolae Ceaușescu de ziua lui (26 ianuarie 1988) care i-a scăpat de primele pedepse de 5, respectiv 8 ani de închisoare. Și-au reluat activitatea, au fost condamnați din nou, iar pe 16 ianuarie 1990 au fost amnistiați de Ion Iliescu.
  • Frații Cămătaru au fost arestați preventiv în 1994 pentru două tâlhării, comise în calitate de „recuperatori”. Aveau să fie condamnați definitiv pentru respectivele fapte abia un deceniu mai târziu, în 2004, la câte 6 ani de închisoare. Procesul a fost tergiversat din cauza faptului că dosarul celor doi s-a „evaporat” din arhivă, iar procurorii au fost nevoiți să-l reconstituie.
  • Pe 4 martie 2008, Sile și Nuțu Cămătaru au fost condamnați de Înalta Curte într-un dosar de crimă organizată care viza, printre altele, răpirea și sechestrarea afaceristului Peleg Shauli. Israelianul a arătat că, în 2003, oamenii „Cămătarilor” i-au luat o importantă cantitate de aur, l-au bătut și l-au abandonat în pielea goală la marginea Bucureștiului.
  • Pe 11 mai 2012, Vasile şi Ion Balint au fost condamnați definitiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 13 şi, respectiv, 6 ani de închisoare pentru trafic de persoane şi proxenetism (fapte comise între anii 2000 și 2004). Era perioada în care gruparea Cămătarilor număra peste 200 de persoane și se ocupa cu racolarea și exploatarea sexuală a tinerelor – unele minore – la discoteca Herăstrău. La faptele de proxenetism s-au adăugat și alte acuzații.
  • Pe data de 11 decembrie 2017, Vasile și Ion Balint au fost condamnați la câte 5 ani și jumătate de închisoare în dosarul răfuielilor care au avut loc în anul 2012 între Clanul Cămătarilor și cel al Sportivilor. Atunci, membrii celor două grupări s-au bătut, s-au tăiat și au deschis focul unii asupra celorlalți în plină stradă în cadrul unor lupte pentru supremație în lumea interlopă din București.
  • Pe data de 6 februarie 2020, Sile Cămătaru a fost condamnat definitiv la 6 ani de închisoare cu executare într-un nou dosar de proxenetism, din care fratele lui a lipsit. În acelaşi dosar au mai primit pedepse cu suspendare patroni şi angajați ai unor cazinouri şi saloane de masaj din Capitală.

Conflictele sângeroase dintre „Sportivi” și „Cămătari”

Ultimul dosar penal în care a fost condamnat Ion Balint este cel legat de conflictele pe care Clanul Cămătarilor le-a avut între anii 2008 și 2012 cu Gruparea Sportivilor, condusă de Radu Cristian Roșca.

Libertatea a consultat Hotărârea nr. 25/2016 din 12.02.2016 pronunțată de Curtea de Apel București, în urma căreia Nuțu Cămătaru a primit pedeapsa de 5 ani și 5 luni de închisoare, pentru a reface povestea luptelor de stradă din București dintre cele două grupări.

  • „Conflictul dintre Gruparea «Cămătarii» şi Gruparea «Sportivii», după eliberarea inculpatului Balint Ion zis «Nuțu Cămătaru», a fost iniţial mocnit, iar punctul care a determinat declanşarea violentă a acestuia a fost unul conjunctural.
  • Astfel, în data de 28.08.2012, (Fane din Clanul Văncică – n.r.), pe fondul unui conflict spontan, l-a înjunghiat în incinta Hotelului (…) din Bucureşti, pe numitul Mihăiță Balint (fiul adoptiv al lui Sile Cămătaru – n.r.).
  • Evenimentul a fost o lovitură puternică dată imaginii Grupării «Cămătarii», întrucât unul dintre membrii familiei Cămătarilor a fost agresat chiar pe teritoriul pe care aceştia îl controlau, respectiv sectorul 5 din Bucureşti, lucru care aducea grave prejudicii ideii de infailibilitate pe care membrii grupării încercau să o promoveze.
  • Temându-se de eventualele repercusiuni, dar și din dorinţa de răzbunare, şi cunoscând rivalitatea mocnită între membrii Grupării «Cămătarii» şi membrii Grupării «Sportivii», membrii Clanului «Văncică», contra unor sume considerabile, i-au solicitat inculpatului (Roșca Radu Cristian, liderul Sportivilor – n.r.) şi membrilor grupării sale să procedeze la suprimarea fizică a membrilor Grupării «Cămătarii».
  • Astfel, între membrii celor două grupări au avut loc o succesiune de evenimente violente care au culminat cu incidentul armat din data de 07.11.2012, de pe raza oraşului Popeşti-Leordeni.
  • În data de 15.07.2012, la Restaurantul «Riviera», situat pe șos. Olteniţei, nr. 13, sector 4, a avut loc o altercaţie între membrii a două grupări rivale şi anume Gruparea «Sportivii» şi Gruparea «Cămătarii», care s-au agresat reciproc, folosind mai multe obiecte contondente, arme albe, precum şi o armă de foc, ceea ce a condus la rănirea prin împuşcare a unora dintre participanţi.
  • În data de 15.10.2012, în jurul orei 0.50, pe strada Pridvorului în apropierea Restaurantului «Hanul Haiducilor», sector 4, Bucureşti, a avut loc un conflict violent între două grupări infracţionale, respectiv între Gruparea «Cămătarii» şi Gruparea «Sportivii», prilej cu care s-au utilizat arme de foc şi corpuri contondente, tulburându-se grav ordinea şi liniştea publică”, se arată în Hotărârea 25/2016.

„Sportivii” și-au modificat pistoalele cu bile pentru a ucide

Punctul culminant al conflictului dintre Sportivi și Cămătari a fost atins pe data de 7 noiembrie 2012, atunci când au fost folosite pistoale cu bile, modificate în așa fel încât să devină arme letale. În urma acestui episod, membrii Grupării Sportivilor au fost inculpați pentru tentativă de omor.

  • „În data de 7.11.2012, în localitatea Popeşti-Leordeni, în jurul orelor 15.00-15.30, un conflict violent în care s-au folosit arme de foc. (…) În jurul orei 14.45, mai mulţi membri ai grupării «Sportivii» (printre care și Radu Cristian Roșca, liderul lor – n.r.), toţi purtând cagule şi fulare pentru a nu fi identificaţi, s-au deplasat cu mai multe autoturisme pe raza oraşului Popeşti-Leordeni, unde au observat că pe strada Eclipsei (…) se afla parcat autoturismul marca BMW despre care cunoşteau că este utilizat de către (Sârbu Marian – n.r.) zis «Box», membru al grupării «Cămătarii».
  • În aceste condiţii, au urmărit momentul în care (Sârbu Marian, zis Box, Bușă Gabriel Robert, zis Al lui Ioc și o altă persoană – n.r.) au urcat în autoturism cu intenţia de a pleca şi, cu scopul de a exercita acte de violenţă fizică asupra acestora, au blocat cu mai multe autoturisme un segment al străzii Eclipsei, astfel încât autoturismul marca BMW să nu poată părăsi zona, profitând şi de traficul redus pe această stradă şi topografia zonei.
  • După blocarea străzii, membrii grupării «Sportivii» au început să lovească cu corpuri contondente (bâte, bare din fier, baston telescopic tip castet, pietre) în geamurile şi caroseria autovehiculului şi, concomitent, au folosit arme de foc cu muniţie letală, prin modificările făcute asupra elementelor componente ale acestora, cât şi asupra muniţiei pentru a avea efecte letale (înlăturarea elementului de semiobturare montat în interiorul ţevii, bile din oţel montate artizanal în inserţia de sertizare a cartuşului şi proiectile din plumb).
  • «Sportivii» au tras mai multe focuri de armă asupra autoturismului şi ocupanţilor acestuia, cu intenţia de a le suprima viaţa.
  • Ca urmare a acestui conflict din data de 7.11.2012 pe strada Eclipsei din oraşul Popeşti-Leordeni a fost tulburată grav ordinea şi liniştea publică din zona respectivă, datorită numărului mare de participanţi la agresiune, violenţei deosebite dovedite de aceştia, faptului că au utilizat arme de foc, fiind trase cel puţin 30 de focuri, ce au fost de natură să alerteze locuitorii din zonă care au şi apelat SNUAU 112”, mai notează judecătorii în documentul citat.

Liderul Sportivilor: „30 de cartușe am tras numai noi!”

Radu Cristian Roșca a fost interceptat, ulterior, în timp ce vorbea cu un membru al grupării despre conflictul armat din Popești-Leordeni, fapt care a cântărit greu atunci când judecătorii l-au condamnat la 9 ani de închisoare:

Roșca Radu Cristian: Bă, în nebunie am şi uitat că am castetu la mine, terminasem gloanţele din pistol şi îi dădeam cu pistolu în cap lu Robert, mă luasem cu el la bătaie!

Interlocutor: Box n-a păţit nimic!

Roșca Radu Cristian: Îîîî?

Interlocutor: Box n-a păţit nimic!

Roșca Radu Cristian: Box, ăla? A ieşit… cel mai avantajat, n-a păţit nimic!

Interlocutor: Am auzit că a căzut jos…

Roșca Radu Cristian: A ieşit pă partea asta, am tras eu în el aşa!

Interlocutor: Nu e frate, trebuie cu puşcă d-aia de vânătoare…

Roșca Radu Cristian: Păi, da mă, da îi omori pă oameni, eşti nebun la cap…

Interlocutor: Radule! Ei nu te omoară dacă te prinde… uite…?

Roșca Radu Cristian: Păi, să ştii, asta mă gândesc, să-mi iau o vestă d-aia antiglonţ…

Interlocutor: Ei au tras… (neinteligibil)… de cartușe şi voi, nu ştiu dacă aţi tras 10, eşti nebun?

Roșca Radu Cristian: Cum dracu, mă? Am tras 10 numai io, eşti tâmpit la cap şi (…) 20! Treizeci numai noi!

Interlocutor: Auzi? Vezi că a fost şofer bun Box!

Roșca Radu Cristian: Bă, nu şofer bun! Frica, mânca-ţi-aş gura ta! Că n-a putut să dea, dădea înainte, înapoi, dădea înainte, înapoi!

Interlocutor: A fost dăştept!

Roșca Radu Cristian: N-a oprit maşina da, dădea înainte-înapoi!

Interlocutor: Dacă oprea maşina, îi omoram!

Roșca Radu Cristian: Dacă coborau din maşină erau…

Interlocutor: Erau morţi! (…)

Roșca Radu Cristian: Se pişa pă el! Pân oraş! Da nu sunt mare smardoi, dă bataie în pumni, că nu trebuie asta! Ei sunt fierari oamenii şi dă cu bricegele, ăla Robert a lu Ioc şi Box, p… mea, dă cu ce apucă şi el, ai înţeles? A tras şi fraieru, acuma de frică, a văzut moartea, eşti nebun la cap Moşule?

Foto: Agerpres

