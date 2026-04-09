Mircea Lucescu i-a cerut să nu scrie nimic despre suferința sa

Emanuel Roșu povestește că Mircea Lucescu i-a cerut să nu scrie nimic despre suferința acestuia, pentru ca discursul public să nu fie direcționat către boala prin care trecea.

„Din păcate, interviul pe care l-am făcut cu domnul Lucescu acum 3 săptămâni pentru Guardian e ultimul pe care l-a acordat vreodată. Mi-a cerut să nu scriu nimic despre suferința lui, pentru a nu direcționa discursul public către boala prin care trecea. «Timp de 80 de ani am avut o viață extraordinară. Apoi, din decembrie, s-a întâmplat ce s-a întâmplat», mi-a spus.

Refuza să se raporteze la final, cu gândul că poate duce România la Campionatul Mondial. Vedea după meciul de la Istanbul. Diagnosticele primite nu erau decât detalii pe care nu le punea în calculul timpului”, a scris Emanuel Roșu.

Ziaristul a mai spus că în The Guardian au fost respectate topicurile alese de editor, însă discuția a fost una mult mai amplă, care a ținut o oră și jumătate.

„În Guardian, am respectat topicurile alese alături de editor, dar discuția a fost mult mai amplă şi a ținut o oră şi jumătate. Voi publica aici, pe pagină, tot ce mi-a zis, în caz că e cineva interesat să citească. Sigur, au fost şi umbre în cariera dumnealui, cum se întâmplă în cazul fiecăruia dintre noi, cei care nu ştim să mergem pe drumul sfințeniei”, a adăugat Emanuel Roșu.

„S-a dus un univers de fotbal românesc şi nu avem cum să punem pe nimeni în locul lui”

„Eu l-am cunoscut personal târziu, în urmă cu 10 ani, când am petrecut multe ore făcând un interviu pentru Panenka. Trebuia să țină vreo 30 de minute, dar s-a întins pe durata a vreo 4 luni. Mă suna periodic şi mă chema la cafea să povestim. De ce? „Păi trebuie să rămână tot ce am trăit eu scris undeva, nu?»”, a scris ziaristul.

Emanuel Roșu a transmis și că Mircea Lucescu i-a povestit poante din cariera sa, care sunt amintite acum „cu inima împrăştiată”.

„Mi-a povestit sute de poante din cariera lui, de care îmi amintesc astăzi cu inima împrăştiată. Îmi amintesc şi de un alt senior, domnul Angelo Niculescu, cu care am devenit prieten apropiat după ce a împlinit 90 de ani, când l-am convins să povestim pentru o carte. Domnului Niculescu, demn şi lucid, îi veneau iarna facturi uriaşe la întreținere.

Le susținea destul de greu. Lucescu, atunci la Şahtior, venea periodic cu pachețelul de dolari: „Nea Angelo, în loc să-ți iau un cadou…”. Nu e singurul pentru care făcea bine fără zgomot. S-a dus un univers de fotbal românesc şi nu avem cum să punem pe nimeni în locul lui. Dumnezeu să-l binecuvinteze. A fost un român bun şi mândru de România”, a conchis Emanuel Roșu.

Mircea Lucescu a murit la 80 de ani

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României, a murit la vârsta de 80 de ani, după mai multe probleme de sănătate care s-au agravat în ultimele luni. Fostul selecționer era internat la Spitalul Universitar din București, unde medicii au încercat în ultimele zile să îi salveze viața.

Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus la Arena Națională de miercuri. Acesta va fi înmormântat cu onoruri militare vineri, 10 aprilie 2026, la Cimitirul Bellu din București

